Bern – Die Ablehnung der Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung der 13. AHV-Rente zeigt nach Ansicht von Befürwortern und Gegnern der Vorlage, dass das Volk nicht bereit ist, eine Schwächung seiner Kaufkraft hinzunehmen. Rechte und Linke sind sich weiterhin uneinig darüber, wie eine Finanzierungslösung aussehen könnte

Die SVP begrüsste das Nein zur AHV-Zusatzfinanzierung vom Sonntag. Der Bund müsse jetzt im Asylbereich und der Entwicklungshilfe sparen. Schweizerinnen und Schweizer hätten an der Urne verhindert, «dass ihnen die Linken und Heimatmüden immer mehr Geld aus der Tasche ziehen», teilte die SVP mit. Das Nein sei ein klarer Auftrag an Bundesrat und Parlament, die Finanzierung der 13. AHV-Rente «anders als mit einem neuen Raubzug auf das Portemonnaie des Mittelstandes zu lösen».

Bürgerliche sind zufrieden

Erfreut darüber, dass die Menschen in der Schweiz nicht mit einer neuen Steuer zusätzlich belastet würden, zeigte sich auch die FDP. Das klare Verdikt entziehe auch der geplanten Reform «AHV 2030» jede Legitimation. In der heutigen Form würde diese abermals die Löhne schwächen und den Konsum verteuern, anstatt die strukturellen Herausforderungen der AHV anzupacken. Das sei schlicht nicht mehrheitsfähig.

Die FDP fordert SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider dazu auf, einen runden Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Parteien, der Sozialpartner sowie Expertinnen und Experten einzuberufen, um neue Ansätze für eine nachhaltige Rentenreform zu erarbeiten.

SP, Grüne, GLP und Gewerkschaften bedauerten das Nein zur AHV-Finanzierung und sehen nun in erster Linie FDP und SVP gefordert. Diese beiden Parteien müssten jetzt insbesondere Hand bieten für eine gerechte AHV-Finanzierung.

Erhalt der Kaufkraft als zentrales Problem

Das Nein vom Sonntag gelte der höheren Mehrwertsteuer, nicht der 13. AHV-Rente, liess sich SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer in einer Mitteilung zitieren. Die Bevölkerung wolle, dass die Renten gerecht finanziert würden. Die Bürgerlichen müssten nun Wort halten und die Kaufkraft wirklich stärken – mit tieferen Prämien, dem Schutz der gesetzlichen Mindestlöhne und bezahlbaren Mieten.

Denn auch nach dem Nein an der Urne müsse die 13. AHV-Rente finanziert werden. Dafür gibt es laut der SP zwei Wege: Mehreinnahmen oder Leistungskürzungen. Die Partei will sich für eine Zusatzfinanzierung einsetzen, zum Beispiel über eine Finanztransaktionssteuer oder eine Steuer auf Milliardärsvermögen. Einen Rentenabbau oder ein höheres Rentenalter durch die Hintertür werde man nicht zulassen.

Für den Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) muss das Parlament nun rasch einen anderen Weg finden, um den von einer deutlichen Mehrheit der Stimmbevölkerung beschlossenen Rentenausbau zu finanzieren. Rentenabbau und AHV-Defizite kämen dabei nicht in Frage. Die Kaufkraft sei ein zentrales Thema im Abstimmungskampf gewesen. Der wichtigste Hebel zur Stärkung der Kaufkraft seien gute Löhne. Es braucht deshalb ein Nein zum «Lohnsenkungsgesetz» im nächsten Februar.

Auch laut dem Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse braucht es jetzt rasch eine neue, sozial ausgewogene Finanzierungslösung. Die Ablehnung zeige, dass der Vorschlag mit einer reinen Erhöhung der Mehrwertsteuer als zu wenig ausgewogen wahrgenommen worden sei. Travailsuisse hatte sich im Vorfeld für eine rasche Zusatzfinanzierung mit Lohnbeiträgen oder einer Kombination aus Lohnbeiträgen und Mehrwertsteuer ausgesprochen. Neue Einnahmequellen könnten etwa eine Finanztransaktionssteuer, eine moderate Erbschaftssteuer oder Gewinne der Nationalbank sein.

SVP und FDP stehen besonders in der Pflicht

Laut den Grünen müssen bürgerliche Parteien nach dem Nein zur AHV-Zusatzfinanzierung nun Hand bieten für «eine gerechte Finanzierung der AHV». Das «rechtsbürgerliche Parlament» habe sämtliche Versuche einer fairen Finanzierung blockiert, sodass am Ende einzig eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf dem Tisch geblieben sei. Diese habe die Bevölkerung nun verworfen. Die Grünen schlagen ihrerseits eine Erhöhung des Bundesbeitrags oder die Einführung einer Erbschafts- oder Finanztransaktionssteuer vor.

FDP und SVP sollten nun glaubwürdige Finanzierungsalternativen aufzeigen, findet auch die GLP. «Wer eine Finanzierung ablehnt, muss auch glaubwürdige Alternativen vorlegen», liess sich der Zürcher GPL-Nationalrat Patrick Hässig in der GLP-Mitteilung zitieren. Die AHV brauche strukturelle Reformen und eine generationengerechte Finanzierung – ohne zusätzliche Lohnprozente und ohne Kürzungen bei Bildung, Forschung, Klima und Umwelt, so die Grünliberalen.

Das Nein zur Mehrwertsteuer erhöht laut der Mitte den Druck auf die AHV. Es sei unverantwortlich, die Finanzierung zu blockieren und diesen Druck in Kauf zu nehmen, teilte die Partei mit. Sie fordert FDP, SVP und GLP auf, Hand für eine tragfähige Lösung zu bieten. Rentenkürzungen und ein höheres Rentenalter durch die Hintertür lehne die Mitte ab.

Gewerbeverband und Economiesuisse erfreut

Sehr erleichtert über das Nein zur Zusatzfinanzierung der AHV zeigte sich Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Wirtschaft, KMU und Bevölkerung blieben damit verschont vor einer unbefristeten Steuererhöhung. Jetzt brauche es «eine ehrliche Gesamtrevision der AHV». Die Hauptprobleme müssten für die AHV 2030 nun auf den Tisch gelegt und auch ein höheres Referenzalter und Lebensarbeitsmodelle müssten in Betracht gezogen werden.

Für den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse ist das Nein an der Urne derweil ein klares Signal gegen immer höhere Steuern und Abgaben. Für die AHV brauche es jetzt eine umfassende Reform. Für Economiesuisse steht dabei «die schrittweise Erhöhung des Rentenalters im Vordergrund». Höhere Lohnbeiträge lehne man entschieden ab. (awp/mc/pg)