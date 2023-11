bexio feiert 10-jähriges Jubiläum und 70’000 Kunden

Die Erfolgsgeschichte der Schweizer Business-Software geht weiter: 70’000 Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups vertrauen auf bexio. Dazu kommen rund 6’500 Treuhand-Partner. Gleichzeitig feiert das Scale-up sein 10-jähriges Jubiläum.

2013 wurde bexio von Jeremias Meier, Stefan Brunner und Marcel Lenz gegründet. Damals hatten die jungen Gründer die Vision, kleinen Unternehmen in der Schweiz den Arbeitsalltag nachhaltig zu erleichtern, indem sie mit einer Software zeitaufwändige Buchhaltungsprozesse automatisieren. Denn als Gründer waren sie auch selbst von einem erhöhten Administrationsaufwand betroffen.

Das Unternehmen existierte bereits, bevor es offiziell in bexio umbenannt wurde. Am Anfang waren Firma wie Software unter dem Namen «easySYS» bekannt. Dieser Name war nicht nur lang, sondern auch umständlich zu buchstabieren. So entstand «bexio».

Die Entwicklung der Business-Software

In den darauffolgenden Jahren wurde an der Softwarebasis gearbeitet: bexio ergänzte die Auftragsbearbeitung um online-basierte Buchhaltung. Das Treuhandverzeichnis wurde implementiert und man konnte die UBS als Partner gewinnen. Seitdem bietet bexio das automatische Abgleichen von Bankzahlungen sowie die Übermittlung von Zahlungsaufträgen an. Mit den Jahren kamen immer weitere Banken-Schnittstellen hinzu. Ebenso setzte bexio den Bedarf der Kunden nach einer individuellen Dokumentengestaltung um. In der Folge konnten Kunden Offerten, Aufträge, Rechnungen etc. im eigenen Design erstellen, inklusive eigenem Logo.

Vier Jahre nach der Gründung folgte der nächste grosse Schritt für bexio: Die Lohnbuchhaltung wurde für die Kunden verfügbar. Ein weiterer wichtiger Meilenstein, der Kunden den Arbeitsalltag vereinfacht. Ausserdem wuchs der Marketplace um zahlreiche App-Partner, mit denen man das bexio-Konto individualisieren kann.

KI wird eingesetzt

Auch wurde die Idee einer praktischen und funktionalen App weiterverfolgt und die bexio Go App gelauncht. Sie wurde in diesem Jahr durch die KI-gestützte Funktion Scan2Go nochmals erweitert, sodass Kunden und deren Mitarbeitende bequem Belege scannen und verbuchen, Zeiten erfassen, auf ihre bexio-Kontakte zugreifen und vieles mehr können.

Neben der gesamten Modernisierung und Überarbeitung der bestehenden Software können Kunden zudem seit 2022 vom optimierten Kreditorenprozess profitieren, der das Erfassen, Verbuchen und Bezahlen von Belegen und Ausgaben noch schneller und einfacher macht.

Weiter wurde intensiv im Bereich Banking gearbeitet: Sei es die Vereinfachung der Erfassung von Zahlungen oder die Anbindung neuer Banken-Partner wie der ZKB, der ZGKB oder der BEKB. Insgesamt werden heute bereits 13 Banken-Schnittstellen zu bexio angeboten. Darüber hinaus wurde das Einkaufsmodul weiter verbessert und der Kontaktimport technologisch optimiert.

Auch das bexio-Ökosystem wurde weiter ausgebaut: bexio konnte in den letzten 6 Monaten über 25 neue Partner-Lösungen auf dem Marktplatz aufschalten. Auf dem Marktplatz finden sich nun über 120 Apps, die in Kombination mit der Business-Software das Leben von KMU digitalisieren und somit vereinfachen. Der verbesserte Campus auf der bexio-Website vereint das gesamte Wissen rund um bexio, bietet Kunden wertvolle Tipps für die tägliche Arbeit, beinhaltet sämtliche Schulungsangebote und vieles mehr.

Wachstumskurs setzt sich fort

Nachdem erst im März 2023 bekanntgegeben wurde, dass 60’000 Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups auf die Schweizer Business-Software vertrauen, setzte sich das Wachstum fort. Nur acht Monate später wurden 70’000 zahlende Kunden erreicht. Dazu kommen rund 6’500 Treuhand-Partner. Damit kann bexio die Position als einer der Marktführer im Bereich Schweizer Business-Software klar ausbauen. (bexio/mc/hfu)