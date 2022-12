Bobst wird per 30. Dezember dekotiert

Zürich – Der letzte Handelstag mit den Aktien des Verpackungsmaschinenherstellers Bobst steht fest. Die Dekotierung erfolgt per 30. Dezember 2022, der letzte Handelstag ist somit der 29. Dezember, wie die SIX Swiss Exchange am Dienstag mitteilte. Einem entsprechenden Gesuch von Bobst sei am gestrigen Montag entsprochen worden.

Die Privatisierungspläne von Bobst sind seit längerem bekannt. Mehrheitsaktionär JBF Finance SA hatte im Juli ein öffentliches Übernahmeangebot lanciert welches vom Verwaltungsrat von Bobst unterstützt wurde. Die JBF Finance SA befindet sich im Besitz der Familie Bobst.

Nach Ablauf der Angebotsfrist hielt die Familienholding JBF 85,30 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte. JBF bezahlte 78,00 Franken für alle sich im Publikum befindlichen Aktien.

Die Familienaktionäre wollten nach der Übernahmeofferte die Dekotierung der Bobst-Aktien von der Schweizer Börse SIX veranlassen. Allerdings war keine Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre (Squeeze-out) geplant. Somit bleiben Aktionäre, die ihre Titel nicht andienen, Aktionäre der Gesellschaft. (awp/mc/ps)