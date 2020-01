Burckhardt Compression: Ton Büchner als neuer VRP vorgeschlagen

Winterthur – Ton Büchner wird vom Verwaltungsrat von Burckhardt Compression an der Generalversammlung vom 3. Juli 2020 zur Wahl als Mitglied und gleichzeitig neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Der bisherige Präsident des Verwaltungsrates Valentin Vogt stellt sich nach 18 Jahren als Verwaltungsratsmitglied, davon neun Jahre als Präsident, nicht mehr zur Wiederwahl.

Der 54-jährige Büchner war von 2012 bis 2017 CEO und Vorstandsvorsitzender des niederländischen multinationalen Unternehmens AkzoNobel. Bevor er zu AkzoNobel stiess, war er 18 Jahre für Sulzer tätig, von 2007 bis 2011 als CEO. Ton Büchner begann seine berufliche Laufbahn in der Öl- und Gasindustrie. Er ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrates von Novartis, und seit 2014 gehört er dem Gesellschafterausschuss von Voith (D) an.

Ton Büchner, der sowohl die Schweizer als auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, ist studierter Bauingenieur. Er erwarb 1988 an der Delft University of Technology in den Niederlanden einen Master-Abschluss im Fach Bauwesen mit den Schwerpunkten Offshore-Bautechnik und Küsteningenieurwesen. Ton Büchner besitzt zudem einen Master of Business Administration des IMD in Lausanne. (mc/pg)