Economiesuisse-Präsident verzichtet auf erneute Kandidatur
Christoph Mäder, Präsident economiesuisse. (Foto: economiesuisse)
Bern – Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse erhält im kommenden Jahr einen neuen Präsidenten. Christoph Mäder, der das Amt derzeit innehat, gibt den Posten zum Ende seiner Amtszeit ab.

Die Amtszeit des 65-Jährigen als Präsident von Economiesuisse laufe im Herbst 2026 aus, teilte der Verband am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. «Der Vorstandsausschuss ist besorgt, zum geeigneten Zeitpunkt für eine geordnete Nachfolge zu sorgen. «

Zuerst über den Wechsel an der Verbandsspitze berichtet hatte der «Sonntagsblick». Zu den Gründen äusserte sich Economiesuisse auf Anfrage nicht. (awp/mc/pg)

