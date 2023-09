ZFF: Starke Autorenfilme aus Hollywood

Zürich – In der Sektion Gala Premieren präsentiert das Zurich Film Festival die mit Spannung erwarteten Produktionen des internationalen Autorenkinos. Einen besonderen Platz nehmen dabei intelligente Hollywood-Produktionen ein. Dieses Jahr zeigt das ZFF unter anderem MAESTRO von und mit Bradley Cooper, POOR THINGS von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone und Willem Dafoe sowie als Closing Film SALTBURN von Emerald Fennell mit Barry Keoghan und Rosamund Pike.

Das Zurich Film Festival präsentiert in seiner Gala Sektion künstlerische und publikumswirksame Autorenfilme und bringt auch dieses Jahr eine vielfältige Auswahl auf die Leinwand. «Wir freuen uns, dass wir dem Publikum eine starke Auswahl an amerikanischen Autorenfilmen wie MAESTRO und DUMB MONEY bieten können», sagt Christian Jungen, Artistic Director des Zurich Film Festival. «Denn Hollywood gehört seit der Gründung zur DNA unseres Festivals. Und ich bin mir sicher, dass wir wieder einige Titel in unserer Auswahl haben, die später für einen Oscar nominiert werden. Zudem können wir schon jetzt verraten, dass wir am ZFF eine Rekordzahl an Welt- und Europapremieren zeigen können. Insgesamt werden es 52 sein – 14 mehr als im letzten Jahr.»

Das vollständige Programm des 19. ZFF wird am Donnerstag, dem 14. September, ab 12 Uhr auf der Webseite veröffentlicht. Die aktuellsten Festivalinformationen können auf den ZFF Social-Media-Kanälen gefunden werden. Der Ticketverkauf startet am Montag, dem 18. September 2023. (ZFF/mc/ps)

Zurich Film Festival