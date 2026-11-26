Luzern – Arturo Bris stellte sich dem Publikum im KKL Luzern als Schweizer mit Herz und Pass und als Spanier von Geburt vor, der in Frankreich promoviert und in den USA gelebt hat – ein Europäer durch und durch, der sich in Tallinn ebenso zu Hause fühlt wie in Porto. Unter dem Titel «What Do Facts and Figures Tell Us?» trat der Finanzprofessor am IMD in Lausanne mit einem klaren Anspruch an: Er wollte mit Daten belegen, dass die Fakten über Europa eine ganz andere Geschichte erzählen als die Erzählung, der der Kontinent erlegen sei.

Von Helmuth Fuchs

Diese wahre Geschichte sei eine des Optimismus. «Europa ist der unerwartete Held des 21. Jahrhunderts», so Bris.

Wettbewerbsfähig – aber gebremst vom Staat

Ausgangspunkt war das IMD World Competitiveness Ranking 2026. Die grosse Mehrheit der wettbewerbsfähigsten Länder der Welt liege in Europa. Die Schweiz habe das Ranking bis im Vorjahr angeführt und belege nun Rang drei; Dänemark, Irland und die Niederlande zählten weiterhin zu den wohlhabendsten Volkswirtschaften. Über alle Weltregionen gerechnet dominiere Europa im Durchschnitt – bei Institutionen, Infrastruktur, Gesundheit und Bildung.

Die Schwäche liege in der wirtschaftlichen Leistung, und hier vor allem bei den grossen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Deren aufgeblähte und ineffiziente Verwaltungen drückten den Wohlstand – für Bris eine tief hängende Frucht. Mit effizienteren öffentlichen Sektoren und besseren Politikern wären diese Länder klar an der Spitze. Einen Bundesstaat nach amerikanischem Vorbild hält er dagegen nicht für erstrebenswert: Europa solle keine «Vereinigten Staaten von Europa» werden.

Das Bild vom faulen, unproduktiven Kontinent, der von Asien und den USA überholt werde, nannte Bris grundfalsch. «Ich glaube, unser Hauptproblem ist der Pessimismus.» Würde Europa selbstbewusster auftreten und sich im Ausland als beste Region der Welt präsentieren, gewänne es an Glaubwürdigkeit und zöge mehr Kapital an. Mit dem jetzigen Narrativ schiesse sich Europa selbst ins Knie.

«Super Europe» statt EU

Für seine Analyse definierte Bris ein «Super Europe»: alle Volkswirtschaften, die demokratisch sind, geografisch in Europa liegen und wirtschaftlich wie gesellschaftlich miteinander verflochten sind. Dazu zählt er neben der EU auch Grossbritannien, Norwegen und die Schweiz, nicht aber Belarus oder die Türkei. Dieser Raum von rund 550 Millionen Menschen sei die zweitgrösste Wirtschaftsregion der Welt. Über 70 Prozent ihres Handels sei innereuropäisch, Luftraum und Bankensysteme seien längst integriert.

Innovativ – und stolz auf Regulierung

Den Spruch «Die USA innovieren, China kopiert, Europa reguliert» bezeichnete Bris als in allen drei Teilen falsch. China sei längst eines der innovativsten Länder. Und Europa liege bei wissenschaftlichen Publikationen zu künstlicher Intelligenz vor den USA und China. Dass daraus weniger Unternehmen entstünden, sei kein Mangel an Ideen. Auch der Mythos der risikofreudigen Silicon-Valley-Mentalität greife nicht: Die beiden innovativsten Länder der Welt, Japan und die Schweiz, seien zugleich die risikoscheuesten. Der Unterschied liege in Institutionen, die ein Scheitern und einen Neuanfang ermöglichen. Neben der KI verwies Bris auf Felder, in denen Europa führt: Quantencomputing, Nanotechnologie, Cybersicherheit, Pharma mit vier der zehn grössten Konzerne, Fintech mit dem SEPA-Zahlungsraum sowie Wasserstoff und nachhaltige Technologien.

Besonders pointiert verteidigte er die europäische Regulierung. Sie sei eine «Betriebslizenz», die Innovation erst ermögliche, und setze weltweit Massstäbe. Länder von Singapur bis Lateinamerika würden sich beim Regeln der KI an Europa orientieren. Die USA dagegen regulierten entweder zu wenig, was in Krisen teuer werde – die jüngsten Finanzkrisen bis hin zum Kollaps der Silicon Valley Bank, der auch die Credit Suisse traf, stammten aus dem deregulierten angelsächsischen Raum. Oder sie regulierten zu viel, wie im Luftverkehr, wo Fliegen pro Passagierkilometer dreimal teurer sei als in Europa, und im Gesundheitswesen. Für Gelächter sorgte Bris mit dem Hinweis, dass Käse in den USA keine gesetzliche Definition habe, während fettfreier Frischkäse in Europa schlicht verboten sei.

Das Kapital bleibt nicht zu Hause

Als eigentliche Schlacht, die Europa gewinnen müsse, bezeichnete Bris den Kapitalmarkt. Super Europe verfüge mit rund 85 Billionen Dollar über fast so viel investierbares Kapital wie die USA. Es fehle nicht an Geld, sondern an Anlagemöglichkeiten. Das Ergebnis sei paradox: Europäisches Kapital fliesse in amerikanische Konzerne, die damit europäische Innovationen aufkauften. So sei Microsoft zu rund einem Fünftel in europäischem Besitz – und habe das estnische Skype übernommen. Bris forderte deshalb eine Kapitalmarktunion, Pensionskassenreformen nach Schweizer Vorbild, Eurobonds sowie einheitliche Regeln für Börsengänge, Insolvenzen und Übernahmen.

Zwei weitere Bremsen räumte er ein: grosse öffentliche Sektoren, deren Leistungen wie der öffentliche Verkehr im Bruttoinlandprodukt kaum zählen, und den intensiven Wettbewerb, der in Europa die Margen und damit die gemessene Produktivität drückt. Hier plädierte Bris für etwas weniger Wettbewerb und begrüsste die gelockerten EU-Fusionsregeln.

Schweizer Modell und die Frage des Tempos

Im Gespräch mit der Moderatorin und dem Publikum lobte Bris das Schweizer Modell: Anders als in Singapur, wo der Staat vorangehe, ziehe in der Schweiz die Wirtschaft den Staat mit. Bei Investitionen zählten Stabilität, Stromversorgung und politische Berechenbarkeit – Stärken Europas. Kritischer wurde es bei der Frage von Quantum-Basel-Gründer Damir Bogdan nach Vision und Umsetzungstempo. Die Vision habe Europa seit hundert Jahren: Demokratie, Menschenrechte, eine intakte Umwelt. Beim Tempo gab Bris ihm recht und nahm gerade die Konsensdemokratie Schweiz in die Pflicht, in der alles «ewig» dauere. Als stärksten Beleg für Europas Anziehungskraft nannte er zum Schluss die Talente: Erstmals wanderten mehr Fachkräfte aus den USA nach Europa ein als umgekehrt.

Fazit: Selbstvertrauen als Standortfaktor

Bris lieferte am EEF26 den datengestützten Gegenentwurf zur verbreiteten Europa-Skepsis. Bürokratie und schwache politische Führung blendete er nicht aus, aber er gewichtete sie anders: als lösbare Probleme eines Kontinents, der bei Lebensqualität, Institutionen, Innovation und Regeln Weltspitze ist. Seine Schlussbotschaft richtete sich direkt an die Entscheidungsträger im Saal: Sie müssten die Ersten sein, die an die Zukunft Europas glauben. Wer selbst nicht mehr an Europa glaube, mache den Niedergang zur selbsterfüllenden Prophezeiung.

Dieser Bericht basiert auf dem Transkript des Referates. Die Zitate sind aus dem Englischen übersetzt. Der Artikel wurde mit Hilfe von Claude Opus 5.5 (Anthropic) erstellt.

European Economic Forum