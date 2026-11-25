Luzern – Europa hat Werte, aber keine Durchsetzungskraft – und die Schweiz sitzt im selben Boot. Zur Eröffnung des European Economic Forum im KKL Luzern forderten Gastgeber Marcel Stalder, Bundesrat Beat Jans und die Yale-Historikerin Mary Elise Sarotte unisono mehr Handlungsfähigkeit: wirtschaftlich, politisch und sicherheitspolitisch. Der gemeinsame Tenor: Europa muss lernen, sich wieder selbst zu behaupten.

Von Helmuth Fuchs, Moneycab

Der Rahmen war bewusst gewählt: das KKL am Europaplatz in Luzern, mitten in der Schweiz, die ihrerseits mitten in Europa liegt. Das European Economic Forum, hervorgegangen aus dem Lucerne Dialogue, will an zwei Tagen Konzepte diskutieren, wie Europa zu geopolitischem Einfluss und zu Wohlstand zurückfinden kann. Die drei Eröffnungsreden setzten unterschiedliche Akzente – ein Unternehmer, ein Bundesrat, eine amerikanische Historikerin –, kamen aber erstaunlich nahe beieinander an: Europa hat sich zu lange auf das verlassen, was es hat, statt darauf, was es kann.

Marcel Stalder: «Europa hat den Wert der Macht vergessen»

Marcel Stalder, Präsident des Executive Committee des Lucerne Dialogue, eröffnete mit einer überraschend optimistischen Prognose. Trotz Kriegen, Klimawandel und sozialen Spannungen sieht er die Weltwirtschaft auf Wachstumskurs. Der Grund: Die Rivalität zwischen den USA und China löse Investitionen in Technologie, Raumfahrt und Infrastruktur aus, wie man sie zuletzt im Kalten Krieg gesehen habe.

Die nächste industrielle Revolution werde dann stattfinden, wenn künstliche Intelligenz die Laptops verlasse und wie einst die Elektrizität die physische Welt durchdringe – bis hin zur Verschmelzung mit der Biotechnologie. Die grösste Herausforderung sei dabei nicht die KI, sondern der drohende Verlust an Menschlichkeit. Gefragt seien gesellschaftlicher Zusammenhalt und Werte. Und genau hier setzte Stalder seinen Stachel: «Europa hat starke Werte, aber Europa hat den Wert der Macht vergessen.»

Die Zahlen, die er nannte, sind ernüchternd. 2010 seien die europäische und die amerikanische Wirtschaft gleichauf gewesen, heute liege Europa rund 30 Prozent zurück. Während die USA und China sich Zugang zu Ressourcen, Risikokapital und zur «Währung der Zukunft» – bezahlbarer Energie – gesichert hätten, fliesse ein Viertel des EU-Budgets in Agrarsubventionen, zweieinhalbmal so viel wie in Innovation, Digitalisierung und Binnenmarkt zusammen. Die Schweiz nahm er ausdrücklich nicht aus: Sie sei auf derselben Bahn, nur mit etwas Verzögerung.

Der Ausweg beginne im Kopf. Statt jeden Morgen zu lesen, was Donald Trump zum Frühstück hatte, solle Europa über den eigenen Weg nachdenken: «Wir müssen aufhören, Angst, Frust und Wut zu verbreiten. Wir müssen Zuversicht, Mut und Vision verbreiten.» Konkret forderte Stalder einen europäischen Energiebinnenmarkt, Investitionen in Kernkraft, Plasmatechnologie, digitale Infrastruktur und Rechenzentren, mehr Geld für Bildung als für Landwirtschaft, Deregulierung, Risikokapital – und eine gemeinsame Aussenpolitik. Europa sitze nicht am Tisch, wenn China und die USA über seine Sicherheit sprächen, nicht nur, weil es nicht eingeladen sei, sondern weil es sich nicht einigen könne, wer für es spricht. Einen Standortvorteil sieht er dennoch: Wenn KI auf die physische Welt trifft, zählen Spitzeningenieurwesen und Hightech-Fertigung – europäische Stärken.

Beat Jans: Souveränität heisst Handlungsfähigkeit

Bundesrat Beat Jans, Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, griff zu einer literarischen Parabel. Im «Kleinen Prinzen» von Saint-Exupéry herrscht ein König allein über einen winzigen Planeten und befiehlt der Sonne unterzugehen – allerdings erst am Abend, wenn sie es ohnehin tut. Für Jans ist das das Zerrbild eines Souveränitätsverständnisses, das sich auf die Freiheit beschränkt, allein zu entscheiden. Was nütze Autonomie, wenn eigene Regeln den Unternehmen kürzere Spiesse verschafften? Souveränität sei mehr als Autonomie, sie sei Handlungsfähigkeit.

Bundesrat Beat Jans, Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (Bild: European Economic Forum)

Die Schweiz mit ihrer Exportquote von fast 80 Prozent, die mehr als die Hälfte ihrer Warenexporte in die EU liefert, sei darauf in besonderem Mass angewiesen – in der Wirtschaft ebenso wie in Forschung, Gesundheitswesen, Polizeizusammenarbeit, Asylwesen und Verteidigung. Migrationsströme versiegten nicht, weil man es sich wünsche, so wenig wie die Sonne auf Befehl untergehe.

Damit war Jans mitten in der Debatte um die Bilateralen III. Den Vorwurf der «Unterwerfung» wies er als doppelt falsch zurück: Die dynamische Rechtsübernahme betreffe nur wenige, vorwiegend technische Bereiche des Binnenmarktzugangs, und über jede Anpassung entschieden weiterhin Parlament und gegebenenfalls das Volk. Dynamisch heisse eben nicht automatisch. Heute könne die EU bei Konflikten willkürlich Massnahmen ergreifen; künftig müssten Ausgleichsmassnahmen verhältnismässig sein und liessen sich vor einem paritätischen Schiedsgericht anfechten.

Den Gegnern, die glauben, man könne auf das neue Paket verzichten und beim Bestehenden bleiben, hielt er das Beispiel der Medizinalprodukte entgegen und ein Bild aus dem Alltag: Wer den Schlüssel zum europäischen Markt behalten wolle, müsse mitziehen, wenn dort die Schlösser ausgewechselt würden. «Die Bilateralen I und II sind eine Erfolgsgeschichte, ja. Aber sie sind kein Denkmal, das wir einfach stehen lassen können.» Mit einem Ausflug zu den alten Eidgenossen, die ihre Interessen nicht mit Hellebarden allein, sondern mit klugen Verträgen und Bündnissen gewahrt hätten, schloss er den Bogen. Sein Fazit: «Souverän ist nicht, wer allein ist. Souverän ist, wer handeln kann.»

Mary Elise Sarotte: «Das ist nicht der Krieg von jemand anderem»

Den eindringlichsten Teil des Abends bestritt Mary Elise Sarotte, Historikerin und Professorin für Global Affairs an der Yale University, die kurzfristig über die Thanksgiving-Woche nach Luzern gereist war. Sarotte, die 1989 als Austauschstudentin den Mauerfall in Berlin erlebte, ist die Autorin von «Not One Inch», dem Standardwerk zur Nato-Osterweiterung. Wladimir Putin sei geradezu besessen von dieser Geschichte und setze sie als Waffe ein. Die Dokumente zeigten jedoch: Ein Verzicht auf die Erweiterung sei nur theoretisch erwogen worden; was Moskau am Ende unterschrieb, erlaube die Ausdehnung der Nato über die alte Blockgrenze ausdrücklich.

Mary Elise Sarotte, Historikerin und Professorin für Global Affairs an der Yale University (Bild: European Economic Forum)

Die grosse Chance der 1990er-Jahre sah Sarotte in einem Dreieck: Nato-Beitritt Mittel- und Osteuropas, fortgesetzte nukleare Abrüstung mit Russland und ein sicherer Platz für die Ukraine in der europäischen Friedensordnung. Gelungen sei nur das Erste. Mit Putins Machtübernahme Ende 1999 habe der Weg zum heutigen Konflikt begonnen.

Scharf ging Sarotte mit der Aussenpolitik ihres eigenen Landes ins Gericht, die sie als «magischen Realismus» beschrieb – in Anlehnung an Gabriel García Márquez: eine Welt, in der das Weisse Haus Tatsachen einfach für geschaffen erklärt und alle Beteiligten dies als normal hinnehmen. Weil Abschreckung auf Glaubwürdigkeit beruhe, erodiere die Beistandsklausel nach Artikel 5 des Nato-Vertrags. Daran ändere auch der deutliche Erfolg der Demokraten bei den Midterms vorerst wenig, da die Aussenpolitik bis Januar 2029 in Trumps Händen bleibe.

Bedroht sei Europa deshalb fast überall: am stärksten im Baltikum, in Skandinavien und Polen, aber über Cyberangriffe, Sabotage an Infrastruktur, Drohnen über Flughäfen und Wahlbeeinflussung auch in Westeuropa – am Boden, im Netz und im Weltraum. Ihr Appell an das Publikum war konkret: verstehen, was auf dem Spiel steht, alte Annahmen hinterfragen, die Grenzen des Möglichen neu denken und prüfen, wie das eigene Unternehmen – ob Versicherung, Schifffahrt, Energie, Bildung oder Finanzen – helfen kann, die Ukraine im Kampf zu halten. «Das ist nicht der Krieg von jemand anderem», betonte sie mehrfach.

Auch der Schweiz hielt sie den Spiegel vor. Unter Berufung auf einen Bericht der «Financial Times» lobte sie die Spitzenforschung von ETH und EPFL in Robotik, KI und autonomen Systemen, kritisierte aber das restriktive Kriegsmaterialgesetz, das Firmen ins Ausland treibe. Die Schweiz sei «reich, aber schwach» – und das sei angesichts des magischen Realismus aus den USA keine nachhaltige Position. Am Ende stand ein Plädoyer für Bildung: Europa müsse seiner Bevölkerung vermitteln, wie aussergewöhnlich der Wiederaufstieg nach 1945 gewesen sei – und dass dieser Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist.

Fazit: Handeln statt hoffen

So verschieden die Perspektiven waren, der gemeinsame Nenner ist klar: Werte, Wohlstand und Neutralität genügen nicht, wenn die Fähigkeit fehlt, sie zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Stalder sprach vom vergessenen Wert der Macht, Jans von Souveränität als Handlungsfähigkeit, Sarotte von einem Europa, das sich selbst verteidigen muss. Für die Schweiz ist die Botschaft doppelt unbequem: Sie ist kein winziger Planet, auf dem man der Sonne Befehle erteilt, sondern ein kleines, reiches Land mitten in einem Kontinent, der gerade lernen muss, wieder zu handeln.

Dieser Bericht basiert auf den Transkripten der drei Eröffnungsreden. Die Zitate von Marcel Stalder und Mary Elise Sarotte wurden aus dem Englischen übersetzt. Der Artikel wurde mit Hilfe von Claude Opus 5.5 (Anthropic) erstellt.

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