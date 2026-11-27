Luzern – Europa hat Spitzenforschung, Talente und Kapital – aber es organisiert sie in 27 nationalen Systemen und schliesst ausgerechnet einige der besten Spieler aus. Am European Economic Forum in Luzern rechnete die frühere ETH-Rektorin Sarah Springman vor, was der Ausschluss der Schweiz und Grossbritanniens aus den EU-Forschungsprogrammen Europa kostet. Und sie verteilte Hausaufgaben, auch an das Publikum.

Von Helmuth Fuchs

Prof. Dame Sarah Springman ist Ingenieurin, ehemalige Rektorin der ETH Zürich und heute Principal des St Hilda’s College der Universität Oxford. Als Bürgerin der Schweiz und Grossbritanniens kennt sie beide Länder, die in den letzten Jahren zeitweise von der europäischen Forschungszusammenarbeit abgeschnitten waren. Ihr Referat am EEF26 trug den Titel «What Europe Gets Wrong, and Who Has to Fix It». Es war eine Diagnose mit klarer Stossrichtung: Europa muss zusammenspannen, wenn es nicht zwischen den USA und China in die Zange geraten will. Beide operierten in kontinentalem Massstab, mit riesigen Binnenmärkten, tiefen Kapitalmärkten und koordinierten strategischen Investitionen.

Reich an Wissen, arm an Umsetzung

An Substanz fehle es Europa nicht, so Springman: rund 700 Universitäten von Weltrang in über 50 Ländern, 150 Millionen Menschen mit Hochschulbildung, ein gemeinsames BIP von 32,3 Billionen Euro und starke industrielle Fähigkeiten. Doch diese Stärken seien in mehr als 27 nationalen Systemen organisiert, und kein einzelnes EU-Land verfüge über alles, was es für Rechenleistung, Halbleiter, Quantentechnologie, Spitzen-KI und langfristige Investitionen brauche. «Wir reden zu viel über die Risiken der Zusammenarbeit und nicht über die Risiken der Nicht-Zusammenarbeit.»

Europa produziere erstklassige Publikationen, wandle sie aber zu selten in global wettbewerbsfähige Unternehmen um. Es bewege sich geradezu im Gletschertempo, entscheide im Konsens, scheue kalkulierte Risiken und habe keinen Zugang zu tiefem privatem Kapital. Nur ein Drittel der Patente von EU-Universitäten werde genutzt. Bei der KI sei der Rückstand besonders deutlich: 2024 hätten private Investitionen in den USA 109 Milliarden Dollar erreicht, viermal so viel wie in der EU und Grossbritannien zusammen. Im selben Jahr habe Europa drei sogenannte Frontier-KI-Modelle hervorgebracht, die USA 40 und China 15.

Der teure Ausschluss der Besten

Zugespitzt formulierte Springman ihre Kritik an der europäischen Forschungspolitik mit einem Bild aus dem Sport. Die frühere Triathlon-Spitzensportlerin verwies auf die UEFA, die alle Nationen mit auch nur einem Zipfel Europa einbinde und gerade deshalb so stark sei. Inklusion, Vielfalt und Spitzenwettbewerb seien die Leitlinien – warum nicht auch in Wissenschaft und Wirtschaft? «Würden Sie wirklich Spieler aus der zweiten Liga wählen, wenn Sie jene der besten Teams haben könnten?»

Die Zahlen des Europäischen Forschungsrats geben ihr recht. Die Schweiz belegte bei den zugesprochenen Mitteln Rang sieben, hatte mit 18 Prozent aber die zweithöchste Erfolgsquote; ETH Zürich und EPFL führten die Tabelle der eingeworbenen Gelder an. In der ERC-Rangliste der Jahre 2007 bis 2020 folgten auf CNRS, Fraunhofer und Max Planck sieben Universitäten – darunter Oxford, Cambridge, UCL, Imperial, ETH und EPFL, aber nur eine aus der EU, Leuven. Umso schwerer wiege, dass die Schweiz von 2021 bis 2024 und Grossbritannien von 2021 bis 2023 vom Forschungsprogramm Horizon ausgeschlossen waren, nach Abstimmungskämpfen, diplomatischem Taktieren und gescheiterten Verhandlungen auf beiden Seiten. Allein Grossbritannien habe so die Chance auf 4000 Projekte und 6,5 Milliarden Euro verpasst, die Schweiz noch mehr. Der Schaden treffe aber nicht nur die beiden Länder, sondern Europa als Ganzes.

Unternehmenswert statt Einhörner

Beim Transfer von der Forschung in die Wirtschaft schlug Springman vor, Europas Erfolg am geschaffenen Unternehmenswert und an der Kapitaleffizienz zu messen. Seit 1990 führe Grossbritannien mit 130 Milliarden vor Deutschland, Frankreich und der Schweiz mit 53 Milliarden. Die Schweiz schlage sich weit über ihrem Gewicht und liege bei der Wertschöpfung durch Spin-offs pro Kopf an der Spitze. Die drei führenden Universitäten Europas in diesem Bereich – Oxford, Cambridge und die ETH – stammten alle aus Nicht-EU-Ländern.

Europa falle gegenüber den USA nicht wegen der Qualität seiner Wissenschaft zurück, sondern weil es seine Spin-offs nicht gross genug mache. Gefragt seien Unternehmen mit einem Wert von zehn, hundert oder tausend Milliarden. Das Zählen von Einhörnern solle man dagegen sein lassen.

Eine fordernde Agenda

Ihren Massnahmenkatalog leitete Springman mit dem selbstironischen Hinweis ein, sie werde jetzt sehr fordernd. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten von den Fähigkeiten ausgehen, die Europa braucht, und Kooperation als strategische Investition statt als politisches Zugeständnis verstehen. Offenheit sei als Wert zu verteidigen, Ausschluss dürfe nicht der Normalfall sein. Konkret forderte sie, das kommende 10. Forschungsrahmenprogramm (2028–2034) für europäische Länder grundsätzlich zu öffnen und auf eine «EU-Präferenz» zu verzichten. Zudem solle sein Budget auf 200 Milliarden Euro aufgestockt werden. Die Assoziierung von Schweiz und Grossbritannien an Erasmus sei endlich abzuschliessen.

Auch ihren beiden Heimatländern stellte sie Hausaufgaben: ein klares strategisches Bekenntnis zum europäischen Forschungsraum statt eines transaktionalen Ansatzes und das Ziel, der EU innert zehn Jahren beizutreten beziehungsweise wieder beizutreten – vorausgesetzt, die EU reformiere sich. Weiter verlangte sie die Umsetzung der Empfehlungen des Draghi-Berichts, die Konzentration auf Bereiche echter Stärke, denn Exzellenz brauche Grösse und Grösse verlange Entscheidungen, eine vereinfachte Regulierung sowie öffentliche Beschaffung, Steuererleichterungen und günstigere Energie- und Rechenkosten für junge europäische Firmen. Pensionskassen und erfahrene Wachstumsinvestoren sollten mehr Kapital in der Wachstumsphase bereitstellen.

Fazit: Eine Barriere, eine Kooperation, eine Entscheidung

Springman beliess es nicht bei Appellen an Brüssel, Bern und London. Das Publikum solle der Versuchung widerstehen, mit einer weiteren gemeinsamen Diagnose nach Hause zu gehen. Jeder im Saal solle eine konkrete Barriere identifizieren, die er beseitigen will, eine Zusammenarbeit, die er anstossen will, und eine Entscheidung, die er beschleunigen will – und damit noch auf dem Heimweg beginnen. Europa müsse in der Praxis vernetzter werden, statt bloss dafür zu argumentieren.

Dieser Bericht basiert auf dem Transkript des Referates. Die Zitate sind aus dem Englischen übersetzt. Der Artikel wurde mit Hilfe von Claude Opus 5.5 (Anthropic) erstellt.

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