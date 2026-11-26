Zürich – Die Suche nach gutem Personal ist für die Unternehmen laut dem Personalvermittler Adecco 2026 erneut einfacher geworden. Der Fachkräftemangel in der Schweizer hat sich demnach erneut entspannt – Ausnahmen bilden die Gesundheits- und Baubranche.

Die Gründe für den geringeren Mangel an Fachkräften führt Adecco gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch auf die gut laufende Wirtschaft zurück. Am Arbeitsmarkt zeige sich das aber nur gedämpft: «Es suchen deutlich mehr Menschen eine Stelle, wobei die Zahl der offenen Stellen jedoch kaum steigt», heisst es im «Fachkräftemangel-Index 2026» von Adecco.

Mehr Suchende für weniger Stellen

Konkret sinkt der Fachkräftemangel-Index 2026 um 7 Prozent und damit das dritte Jahr in Folge. Damit liege er wieder auf dem Niveau von 2018. Generell seien nur noch zwei von 32 Berufsgruppen vom Fachkräftemangel betroffen.

Bei 19 von 32 sank der Index laut Adecco sogar um mehr als 10 Prozent. In zehn Branchen blieb er stabil und nur bei drei stieg er um mindestens 10 Prozent. Die Zahl der Stellensuchenden erhöhte sich derweil in 31 der 32 Berufsgruppen.

Pflege- und Baukräftemangel

Nur noch zwei Berufsgruppen sind weiterhin vom Fachkräftemangel betroffen. Es fehle weiterhin an Spezialisten in Gesundheits- sowie in Bauberufen.

So stieg etwa die Anzahl der offenen Stellen im Gesundheitsbereich um 23 Prozent, jene der Stellensuchenden indes zeitgleich nur um 10 Prozent. Dies deute auf eine hohe Fluktuation hin, während der allgemeine Behandlungs- und Pflegebedarf mit der alternden Bevölkerung weiterhin wachse.

Derweil sorge die solide Baukonjunktur ebenfalls weiterhin für mehr offene Stellen als es Stellensuchende gebe. Erst am gestrigen Mittwoch meldete der Schweizerische Baumeisterverband (SBV), dass das Bauhauptgewerbe im dritten Quartal den Schwung aus dem ersten Halbjahr mitgenommen hat und noch einmal deutlich schneller gewachsen ist.

In der Baubrache ist laut Adecco auch die Altersstruktur ein Faktor, der den Fachkräftemangel im Sektor verstärkt. Zudem würden die Arbeitsbedingungen die Rekrutierung geeigneter Fachkräfte erschweren.

Langfristig dürfte der demografische Wandel den Fachkräftemangel aber wieder in allen Branchen verschärfen, so die Prognose. Hinzu komme, dass die technologischen Veränderungen rund um KI die Arbeitsnachfrage verschieben und eher schlechter qualifizierte Arbeitskräfte vor Herausforderungen stellen dürfte. (awp/mc/pg)