Flughafen Zürich befördert auch im Februar mehr Passagiere

Flughafen Zürich erneut als bester Flughafen Europas ausgezeichnet

Der Flughafen Zürich bleibt europäische Spitze: So wurde der hiesige Flughafen zum siebten Mal in Folge mit dem ASQ-Award als «Bester Flughafen Europas in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere» ausgezeichnet.