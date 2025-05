Gemeinde Stoos bestellt erstes Feuerwehrauto mit Raupen und Rädern

Buochs NW / Stoos SZ – Schiltrac Fahrzeugbau wird der auf 1305 Metern Höhe gelegenen Gemeinde Stoos sein erstes Feuerwehrauto mit Rädern und Raupenantrieb bereitstellen. Dadurch ist es auch in extremen Hanglagen sowie auf Schnee, Eis, Schlamm und Geröll sicher einsetzbar und minimiert Bodenschäden.

Die Schiltrac Fahrzeugbau GmbH baut derzeit ihr erstes Feuerwehrfahrzeug mit Raupen für den Winter und Rädern für den Sommer. Bestellt hat ihn der auf einem Hochplateau gelegene Schwyzer Bergort Stoos. „Uns hat bei der Vorführung mit Raupen auf Schnee die Leistung vom Schiltrac mit 245 PS, die wir auch dringend brauchen, beeindruckt“, wird David Lüönd, der Kommandant der Feuerwehr Stoos, in einer Mitteilung von Schiltrac zitiert. „Das Fahrzeug als Ganzes hat uns voll überzeugt.“

Der flexible, multifunktionale Geräteträger wird am Firmensitz in Buochs produziert, der Feuerwehraufbau in Sachseln OW. Ausgeliefert wird das Fahrzeug nach Angaben von Peter Barmettler, dem Inhaber der Schiltrac Fahrzeugbau und der PETER BARMETTLER FAHRZEUGE GmbH, im Sommer 2026.

Wie er weiter ausführt, zeichnet sich das Schiltrac-Feuerwehrfahrzeug durch seine Geländegängigkeit, Modularität und kompakte Bauweise aus. Der Raupenantrieb ermögliche selbst in extremen Winter- und Hanglagen „exzellenten Grip auf Schnee, Eis, Schlamm und Geröll, verhindert das Einsinken und minimiert Bodenschäden“.

Der Schiltrac verfügt über einen Sechszylinder-Deutz-Motor und 245 PS mit stufenlosem Getriebe. Die Nutzlast beträgt bis zu 8 Tonnen auf Rädern und 6 Tonnen auf Raupen. Für mehr Wendigkeit hat er eine Vierradlenkung und passiert auch enge Bereiche.

Die Schiltrac GmbH ist für den Prix SVC Zentralschweiz 2025 nominiert. Mit diesem Preis zeichnet das KMU-Netzwerk Swiss Venture Club (SVC) Unternehmen aus, die durch ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen, ihre Firmenkultur, die Qualität der Mitarbeitenden und des Managements sowie durch einen nachhaltigen Erfolgsausweis überzeugen. Die Preisverleihung findet am 22. Mai 2025 im Luzerner Kultur- und Kongresszentrum statt. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)