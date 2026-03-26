EBL Energie Rigi startet Bau des erweiterten Wärmeverbundes mit Spatenstich

Küssnacht SZ – Die EBL Energie Rigi hat den Spatenstich für die Verbindungsleitung zwi­schen dem En­er­gie­zen­trum Hal­ti­kon und dem Fern­wär­me­netz Ad­li­gens­wil gesetzt. Die Leitung ist der erste Bauabschnitt des erweiterten Wärmeverbundes. Sie ermöglicht es, die veraltete Heizzentrale in Adligenswil zu ersetzen.

Die EBL Energie Rigi hat am 17. März den Spatenstich für den ersten Bauabschnitt des er­wei­ter­ten Wärmeverbundes gesetzt. Eine neue Hauptleitung verbindet künftig die En­er­gie­zen­tra­le Hal­ti­kon mit dem be­ste­hen­den Fern­wär­me­netz in Ad­li­gens­wil LU. Sie ermöglicht es, die veraltete Heizzentrale in Adligenswil zu ersetzen. Damit schafft die EBL Energie Rigi die Grundlage für eine langfristig zuverlässige, erneuerbare Wärmeversorgung in der Region, heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig soll so die steigende Nachfrage nach neuen Fernwärmeanschlüssen in Adligenswil gedeckt und die Versorgungssicherheit für alle Kundinnen und Kunden langfristig gewährleistet werden. Die Bauzeit beträgt gemäss aktueller Planung rund zwei Jahre.

Am Spatenstich nahmen unter anderem die Vizepräsidentin des Gemeinderats, Felicitas Marbach, sowie Mitglieder des Verwaltungsrats der EBL Fernwärme Rigi AG teil. „Der heutige Spatenstich ist weit mehr als der Auftakt zu einem Bauprojekt – er ist ein sichtbares Zeichen für eine gemeinsame Energiezukunft. Mit der neuen Hauptleitung zwischen Haltikon und Adligenswil schaffen wir die Grundlage für eine zuverlässige, erneuerbare und regional verankerte Wärmeversorgung», sagte dabei laut Mitteilung Philipp Zgraggen, Geschäftsführer der EBL Energie Rigi.

Die EBL Energie Rigi bündelt drei Tochtergesellschaften der EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) mit Sitz in Liestal ihre Kompetenzen: Die EBL Fernwärme Rigi AG versorgt Küssnacht am Rigi, Greppen und Adligenswil mit CO2-neutraler Fernwärme. Die EBL Energiezentrum Rigi AG produziert Strom und Wärme aus regionalem Alt- und Restholz. Die EBL Pellets Rigi AG stellt Holzpellets aus regionalem Restholz her. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)