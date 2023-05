Gewerkschafts-Chefs warnen vor Verschärfung der Kaufkraftkrise

Interlaken – Die Gewerkschafts-Chefs haben bei ihren Reden zum 1. Mai vor einer Verschärfung der «Kaufkraftkrise» gewarnt. Denn viele Arbeitgeber wollten die Löhne nicht einmal der Inflation anpassen, sagte SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard.

Stattdessen forderten die Wirtschaftseliten eine Erhöhung der Arbeitszeit und weitere Rentenaltererhöhungen, sagte der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) in Interlaken BE und Yverdon-les-Bain VD, gemäss einer Mitteilung. Doch das habe nichts mit der Verteidigung des Allgemeinwohls zu tun. Denn die Arbeitswelt sei «Too big to fail». Maillard verlangte deshalb eine Anpassung der Löhne an die Lebenserhaltungskosten, eine Erhöhung der AHV-Renten und eine Begrenzung der Krankenkassenprämien auf zehn Prozent des Nettoeinkommens. Ihr Programm sei nicht teurer als das der bürgerlichen Parteien und der Unternehmenskreise. «Es ist einfach gerechter», sagte Maillard.

SGB-Chefökonom Daniel Lampart forderte in Thun einen Ausbau «der sozialen AHV». Die Arbeitgeber hingegen wollten in der 2. Säule die Renten weiter senken, sagte er im Hinblick auf das laufenden Referendum gegen die kürzlich vom Parlament beschlossene Pensionskassenreform.

SGB-Vizepräsidentin und VPOD-Generalsekretärin Natascha Wey rief in Schaffhausen zu einer neuen Offensive für die gewerkschaftlichen Forderungen auf: Dazu gehörten Lohngleichheit, höhere Löhne für sogenannte Frauenberufe und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Für den SGB dient der 1. Mai auch als Auftakt der Mobilisierung für den Feministischen Streik am 14. Juni. Dazu gingen unter dem Motto: «Frauenarbeit ist mehr Wert» in Zürich nach Gewerkschaftsangaben rund 10’000 Personen auf die Strasse.

Unia kritisiert «ungenügende Lohnerhöhungen»

Auch die Dachgewerkschaft Unia kritisierte am Montag an ihren Veranstaltungen zum 1. Mai den Kaufkraftverlust der Arbeitnehmenden kritisiert. Die Löhne hinkten den steigenden Lebenskosten hinterher. Die Lohndiskriminierung sei nach wie vor erheblich, schrieb die Unia in einer Mitteilung. Während die Preise, die Krankenkassen-Prämien und die Mieten stiegen, sei es in den letzten Jahren bei den Löhnen und Renten rückwärts statt vorwärts gegangen. So bleibe der Bevölkerung immer weniger zum Leben.

Unia-Präsidentin Vania Alleva sagte in ihren Reden an Veranstaltungen in Basel und Liestal BL, der Kampf für die Rechte der Arbeitnehmenden und für soziale Gerechtigkeit sei «bitter nötig». Und der 1. Mai sei ein solcher Kampftag. Denn die soziale Gerechtigkeit werde den Arbeitnehmenden nicht geschenkt.

«Im Gegenteil: Geschenke gibt es nur für die Superreichen und die Konzerne», sagte Alleva. Für diejenigen Menschen hingegen, die ein Leben lang gearbeitet haben, wollten die Bürgerlichen und die Arbeitgeber kein Geld ausgeben. Deshalb brauche es höhere Löhne, stärkere Renten und eine gerechte Verteilung der Arbeit.

«Substantielle Lohnerhöhungen forderte auch Nico Lutz, der Bau-Verantwortliche der Unia, in seiner Rede in Goldau SZ. Bereits 2022 habe es einen Reallohnverlust von rund zwei Prozent gegeben. In diesem Jahr werde für viele Arbeitnehmende «wirklich knallhart». Und auch bei den Rente bestehe «ein massives Problem». «In der zweite Säule zahlen wir alle immer mehr ein und bekommen immer weniger», sagte Lutz.

Unia-Geschäftsleitungsmitglied und Leiterin Sektor Tertiär, Véronique Polito, erinnerte in ihrer Rede in Sitten VS an die Bedeutung der «systemrelevanten» Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten würden. Während der Covid-Krise sei deren Wichtigkeit deutlich geworden. Doch dann habe es statt einer Lohnerhöhung mit der Rentenaltererhöhung «eine Ohrfeige» gegeben. Auch deshalb brauche es den Frauenstreik am 14. Juni. (awp/mc/pg)

