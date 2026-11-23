Bern – Die Grünen gehen selbst ins Rennen um den Sitz von SVP-Bundesrat Guy Parmelin. Die Bundeshausfraktion tritt mit der Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini an.

Fraktionschefin Greta Gysin und Parteipräsidentin Lisa Mazzone stellten die Kandidatin der Grünen am Montag in Bern den Medien vor. Sie wollten damit Verantwortung übernehmen und dem Parlament eine echte Auswahl ermöglichen.

Dem mit dem Zweierticket mit Thomas Aeschi und Michael Graber ausgeübten Druck, jemanden nach dem Geschmack der SVP zu wählen, dürfe das Parlament nicht nachgeben, sagte Gysin. Kritik am SVP-Ticket alleine genüge nicht. «Wir treten deshalb an.»

Klopfenstein Broggini ist 50 Jahre alt und Soziologin von Beruf. Seit 2019 ist Genfer Nationalrätin. Sie sei solide im Parlament verankert und habe verschiedene Spezialgebiete, darunter Verkehr und Umwelt. (awp/mc/pg)