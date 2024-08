Implenia-Chef Wyss soll 2026 SBB-Verwaltungsratspräsident werden

Bern – André Wyss, der Ende März 2025 als Implenia-Chef abtritt, soll 2026 das Verwaltungsratspräsidium der SBB übernehmen. Das teilten die SBB mit.

Wyss soll im April 2025 in den SBB-Verwaltungsrat gewählt werden, wie die SBB mitteilten. Der Bundesrat habe diese Wahl an seiner Sitzung am Mittwoch gutgeheissen, auf Antrag des SBB-Verwaltungsrates. 2026 soll Wyss dann, als Nachfolger von Monika Ribar, das Präsidium übernehmen.

Der 1967 geborene Wyss habe ein profundes Verständnis der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz, schrieben die SBB zur Wahl. Er bringe somit alle Voraussetzungen für seine neue Aufgabe bei den SBB mit.

Findungsprozess frühzeitig eingeleitet

Im SBB-Verwaltungsrat soll er ab 2025 den Sitz von Véronique Gigon übernehmen, die ihr Mandat niederlegen wird. Die heutige SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar muss das Amt 2026 wegen der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren niederlegen.

Mit Blick auf eine nahtlose Amtsübergabe habe der Bund frühzeitig einen Findungsprozess durchgeführt, schrieben die SBB zum Entscheid. Nach seiner Wahl in den SBB-Verwaltungsrat werde Wyss ein Jahr lang gemeinsam mit Ribar arbeiten und sich auf die Übernahme des Präsidiums vorbereiten.

Wyss ist Schweizer und wohnt in Bottmingen BL. Seit über sechs Jahren ist er Konzernchef von Implenia. Er wolle sich aus der operativen Tätigkeit zurückziehen und sein Wirken auf bestehende und neue Mandate fokussieren, liess er sich in der Mitteilung der Implenia vom Mittwochmorgen zitieren. (awp/mc/pg)