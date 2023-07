Jérôme Gilg wird CEO von Conforama Schweiz

Morges – Der ausgewiesene Retail-Experte Jérôme Gilg wird per 1. August 2023 seine Tätigkeit als CEO bei Conforama Schweiz aufnehmen.

Jérôme Gilg verfügt über profunde Kenntnisse des Schweizer Detailhandels sowie über langjährige operative und strategische Erfahrung. Er startete seine Retail-Karriere im Jahr 2000 im Verkauf bei Carrefour in der Schweiz. 2004 wechselte er zur Jumbo-Gruppe – Schweizer Marktführerin im Bereich Do-it-yourself, Garten und Dekoration – und verantwortete dort zunächst einen Teil des Einkaufs bevor er ab 2010 als CEO die Weiterentwicklung der Baumarktkette mitprägte. 2019 wurde Jérôme Gilg zum CEO der Manor AG ernannt. Bei der grössten Warenhausgruppe der Schweiz setzte Gilg den Fokus unter anderem auf die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Omnichannel-Strategie.

Der 48-jährige Jérôme Gilg – schweizerisch-französischer Doppelbürger – ist erprobt darin, Unternehmen in einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit Erfolg weiterzuentwickeln. Bei Conforama Schweiz wird er ab August seine Erfahrungen als Führungskraft und Omnichannel-Experte nutzen, um die Zukunft des in den Bereichen Möbel, Multimedia- und Haushaltsgeräte tätigen Retailers mitzugestalten. (Conforama/mc/ps)

Über Conforama Schweiz

Das in den Bereichen Möbel, Multimedia- und Haushaltsgeräte tätige Unternehmen mit Sitz in Morges (VD) ist seit 1976 in der Schweiz präsent und betreibt total 20 Geschäfte in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin. Conforama Schweiz beschäftigt derzeit rund 1’000 Mitarbeitende. Die Website www.conforama.ch ist ein wichtiger Akteur im E-Commerce in der Schweiz.