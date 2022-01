Knapp 38’000 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden

Bern – In der Schweiz und in Liechtenstein hat das BAG 37’992 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 30’409. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 29’574, vor einer Woche bei 26’167.

Zudem wurden 138 neue Spitaleinweisungen und 22 neue Todesfälle gemeldet. Aktuell werden 1776 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt, gleichviel wie in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 240 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung, 8 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Spitälern sind zu 78 Prozent ausgelastet, 28 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. (awp/mc/pg)