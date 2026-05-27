McDonald’s Schweiz-Chefin wechselt nach Chicago

Crissier – Bei McDonald’s Schweiz kommt es zu einem Wechsel in der Chefetage. Die Leiterin von McDonald’s Schweiz, Lara Skripitsky, wechselt als Vice President Restaurant Products an den Hauptsitz nach Chicago, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Neuer Leiter der hiesigen Ländergesellschaft wird Brad McMullen, welcher die neue Position per Juni 2026 übernimmt. Er arbeite seit 20 Jahren für den Konzern, zuletzt als operativer Leiter der über 1000 Filialen in Australien und Neuseeland. (awp/mc/ps)

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