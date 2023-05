Mettler-Toledo steigert im Auftaktquartal 2023 Umsatz und Gewinn

Columbus/Greifensee – Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo ist gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hat das Unternehmen gesteigert, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstagabend hervorgeht.

Der Umsatz stieg im Auftaktquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 930 Millionen US-Dollar. Dabei sorgten Währungseinflüsse für einen negativen Effekt. In Lokalwährungen hätte das Umsatzplus 7 Prozent betragen. Dabei legten die Erlöse in Amerika mit +5 Prozent etwas deutlicher zu als in den anderen Regionen wie Europa, wo sie um 2 Prozent stiegen.

Den Vorsteuergewinn erhöhte das Unternehmen um 13 Millionen auf 226 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 8,47 US-Dollar nach 7,55 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Beim bereinigten EPS betrug das Plus 10 Prozent auf 8,69 US-Dollar.

«Wir hatten mit unseren Ergebnissen für das erste Quartal einen sehr guten Start ins Jahr und profitierten von einem breit angelegten Wachstum in allen geografischen Regionen und Produktkategorien, einschliesslich einer sehr starken Dynamik in unserem Dienstleistungsgeschäft», wird Patrick Kaltenbach, Präsident und Chief Executive Officer, in der Mitteilung zitiert.

Schwieriger Ausblick

Der Ausblick bleibe schwierig, heisst es in der Mitteilung weiter. So seien die Marktbedingungen dynamisch und das Geschäftsumfeld könne sich schnell ändern. «Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit unsicher, einschliesslich des Risikos einer Rezession in einigen Ländern», heisst es.

Auf Basis der aktuellen Einschätzung rechnet das Management für das zweite Quartal 2023 mit einem Umsatzwachstum in lokaler Währung von etwa 3 Prozent und einem Plus beim bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 5 und 7 Prozent. In der Prognose für das zweite Quartal ist den Angaben zufolge ein geschätzter Gegenwind von 4 Prozent für das Wachstum des bereinigten Gewinns pro Aktie aufgrund negativer Währungseffekt enthalten.

Für das Gesamtjahr 2023 wiederum geht die Unternehmensleitung von einem Umsatzwachstum in Landeswährung von etwa 5 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 43,65 bis 43,95 US-Dollar aus, was ein Wachstum von etwa 10 bis 11 Prozent bedeute. (awp/mc/pg)