Neuer Standort im Thurgau: Orell Füssli eröffnet im November Buchhandlung in Weinfelden

Zürich – «Die strategische Wahl gut frequentierter Standorte hat bei Orell Füssli Thalia AG oberste Priorität. Dies unterstützt unser Ziel, Bücher und Lesen einem breiten Publikum zugänglich zu machen und den Austausch rund um Literatur zu fördern. Unsere Filialen sind mehr als nur Buchhandlungen – sie sind Begegnungsorte für Literaturliebhaber. In diesem Sinne freuen wir uns besonders, eine neue Filiale im Einkaufzentrum Rösslifelsen in Weinfelden zu eröffnen. Der Standort war schon lange auf unserer Wunschliste für eine Buchhandlung», so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG.

Die Stadt Weinfelden mit ihren 12’000 Einwohnern besitzt aufgrund der zentralen geographischen Lage im Kanton Thurgau eine besondere Bedeutung. Das Einkaufszentrum Rösslifelsen zeichnet sich durch seine hohe Besucherfrequenz aus, wodurch es perfekt zur Strategie von Orell Füssli passt, Buchhandlungen in gut besuchten Einkaufscentern zu eröffnen.

Als 54. Standort schweizweit und die 15. Filiale in einem Einkaufszentrum, setzt die neue Buchhandlung in Weinfelden auf ein modernes Ladenkonzept mit einer grossen Auswahl an Büchern, Produkten für das digitale Lesen und vielfältigen Geschenkideen. Zudem sind auch regionale Produkte und Dekoartikel im Sortiment vertreten. Persönliche und kompetente Beratung rund ums Buch, kombiniert mit der Möglichkeit, online bestellte Bücher direkt in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse liefern zu lassen, runden das Einkaufserlebnis ab. Die Eröffnung der Orell-Füssli-Buchhandlung im Einkaufzentrum Rösslifelsen in Weinfelden ist für November 2023 geplant. (Orell Füssli/mc/ps)

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli und der Bürostore Brig. Seit Januar 2023 betreibt die Orell Füssli Thalia AG zudem in Kooperation mit der ETH die beiden Orell Füssli ETH Stores im Campus Zentrum und auf dem Campus Hönggerberg in Zürich. Im Sommer 2024 wird die Orell Füssli Thalia im Bahnhof Chur eine gemeinsame Buchhandlung mit Schuler Bücher unter dem Namen Schuler-Orell-Füssli eröffnen. Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 54 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.

www.orellfüssli.ch

www.bookcircle.ch