Neues Führungsteam bei den «blindekuh»-Dunkelrestaurants

Basel – Nach elfjähriger Tätigkeit gibt Ralph Bucherer seine Aufgabe als Leiter der «blindekuh» Basel sowie das Amt als Gesamtbetriebsleiter Zürich und Basel in neue Hände. Seine Nachfolge in Basel tritt Andreas Siemer an. Die Gesamtbetriebsleitung übernimmt der erfahrene Gastronom Johannes Tschopp. Gastgeberin in Zürich bleibt Nyree Nijboer.

Per Ende Oktober verlässt Ralph Bucherer die «blindekuh». Seit 2013 war er Betriebsleiter in Basel, wo er neben dem Dunkelrestaurant auch für den Erfolg der zugehörigen Eventlocation Halle 7 verantwortlich zeichnete. Seit 2022 war er zudem Gesamtbetriebsleiter der beiden Betriebe in Zürich und Basel. «Nun ist es Zeit, nochmals etwas Neues zu wagen», sagt Ralph Bucherer, der auf die Zuliefererseite der Gastrowelt wechselt. «Wir sind Ralph Bucherer zu grossem Dank verpflichtet. Dass sich die Blindekuh Basel sowohl in der Gastronomie- als auch in der Eventszene einen exzellenten Namen erarbeitet und auch die schwierige Coronakrise überstanden hat, ist zu einem wesentlichen Teil sein Verdienst», sagt Stiftungsratspräsidentin Christina Fasser. «Wir bedauern seinen Weggang, verstehen aber, dass er neue Wege begehen will und wünschen ihm dazu viel Glück.»

Gastgeber in Basel ist neu Andreas Siemer, der von Ralph Bucherer aktuell in die neue Aufgabe eingearbeitet wird. Andreas Siemer bringt 30 Jahre Erfahrung in der Spitalgastronomie, in Hotels und reinen Gastrobetrieben sowie in der Planung und Koordination von Catering und Anlässen mit. Zuletzt leitete er die Restauration im Alterszentrum Bodenacker in Breitenbach/SO und zuvor die Restauration der Hotellerie der Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel.

Für die Gesamtleitung der Betriebe in Zürich und Basel konnte der erfahrene Gastronom Johannes Tschopp gewonnen werden. An seinen letzten Stationen – darunter das Hotel Odelya mit dem Restaurant Ayledo in Basel, das Gourmetrestaurant Weiherschloss Bottmingen und der Gasthof zum Goldenen Sternen in Basel – trug Johannes Tschopp die Verantwortung als Gastronomie- und Bankettleiter sowie als Gastgeber und Geschäftsführer. Er wird die Teams beider Restaurants in einem Teilzeitpensum unterstützen.

«Ich bin sehr glücklich, dass wir eine hervorragend aufgestellte und top motivierte Führung beisammenhaben und mit dem gesamten Team positiv in die Zukunft gehen können», so Christina Fasser.

Inspiration und Integration für sehende und sehbehinderte Menschen

Zum «blindekuh»-Team gehören knapp 60 Personen, davon rund die Hälfte Blinde und Sehbehinderte. Dieses Jahr feierte die «blindekuh» in Zürich ihr 25-jähriges Bestehen. Im September 1999 wurde das Dunkelrestaurant in einer ehemaligen Kapelle im Zürcher Seefeld eröffnet. Durch die Arbeit der «blindekuh» werden nicht nur blinde und sehbehinderte Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert. Auch Sehenden wird mit dem speziellen Erlebnis des Essens im Dunkeln ein Einblick in die Welt der Menschen mit eingeschränkter Sehkraft ermöglicht. (Primus/mc/hfu)

