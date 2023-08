Orell Füssli eröffnet Buchhandlung im Bahnhof Zug im Herbst 2024

Das Schweizer Buchhandelsunternehmen Orell Füssli Thalia AG wird im Herbst 2024 im Bahnhof Zug eine neue Orell Füssli Filiale auf einer Fläche von etwa 60 Quadratmetern eröffnen.

Dies wird die zweite Orell Füssli Filiale in Zug sein.

Das Unternehmen betreibt inzwischen an 11 Hauptbahnhöfen in der Schweiz Buchhandlungen.

Die neue Filiale wird ein vielseitiges Buchangebot, digitale Leseoptionen mit verschiedenen tolino eReader-Modellen sowie eine Auswahl an Geschenkideen bieten.

Kern der der neuen Filiale ist ein modernes Ladendesign, das sich ideal in das urbane Umfeld integriert.

Zürich – «Wir sind begeistert, im Herbst 2024 eine neue Filiale von Orell Füssli im Hauptbahnhof Zug zu eröffnen. Bei solchen Eröffnungen setzen wir besonders auf Standorte mit hohem Besucheraufkommen, zu denen der Bahnhof Zug zweifellos gehört. Neben wirtschaftlichen Aspekten helfen solche Orte dabei, Bücher für ein grosses Publikum zugänglich zu machen und die Diskussion über Literatur anzuregen», erläutert Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG.

Der Hauptbahnhof Zug, einer der zehn grössten in der Schweiz, wird täglich von etwa 70.000 Menschen genutzt. Dies wird der zweite Standort von Orell Füssli in Zug sein, nachdem die erste Filiale mit rund 210 Quadratmetern im Herbst 2021 in der Zuger Einkaufs-Allee Metalli eröffnet wurde. Insgesamt ist die Orell Füssli schweizweit an 11 Bahnhöfen mit Buchhandlungen präsent.

Die 60 Quadratmeter grosse Filiale wird ein vielfältiges Buch- und Zusatzsortiment sowie kompetente Beratung und ein zeitgemässes Ladenkonzept bieten. Dies wird durch Verknüpfungen mit den Online-Services von Orell Füssli ergänzt: Online-Buchung, Abholung vor Ort oder Zustellung nach Hause gehen Hand in Hand mit weiteren digitalen Angeboten. Ein spezieller Bereich wird zudem exklusiv eBooks und den unterschiedlichen tolino eReadern gewidmet sein, ideal für unterwegs und auf Reisen. (Orell Füssli/mc/ps)

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli, der Bürostore Brig und ab September 2023 die die drei „Buchparadies“-Buchhandlungen in Rapperswil, Wädenswil und Ebikon. Seit Januar 2023 betreibt die Orell Füssli Thalia AG zudem in Kooperation mit der ETH die beiden Orell Füssli ETH Stores im Campus Zentrum und auf dem Campus Hönggerberg in Zürich. Im Sommer 2024 eröffnet das Unternehmen in Kooperation mit Schuler Bücher die gemeinsame Buchhandlung Schuler-Orell-Füssli im Bahnhof Chur.

Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 58 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.

www.orellfüssli.ch

www.bookcircle.ch