Orell Füssli eröffnet im Frühling 2023 die erste Filiale in Solothurn

Zürich – «Wir freuen uns nächstes Jahr im Frühling die erste Orell Füssli Filiale in Solothurn zu eröffnen – eine für uns wichtige Stadt. Die Buchhandlung im Einkaufscenter Solothurn / Ladedorf ist unser 48. Standort schweizweit und soll ein Begegnungsort für alle Leseinteressierten aus der Region werden. Es erwartet sie eine moderne Innengestaltung, die zum Schmökern und Verweilen einlädt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit kompetenter Beratung und ihrer Begeisterung für das Lesen, das Buch erlebbar machen», so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG.

Die rund 280 m2 grosse neue Orell-Füssli-Buchhandlung setzt den Akzent auf ein innovatives Ladenkonzept mit Holzelementen und klarer Raumeinteilung, auf ein umfassendes Buchsortiment sowie verschiedene Angebote im Bereich eReading. Neben den Bestsellern liegt der Fokus auch auf Schweizer Literatur. Mit der neuen Filiale in Solothurn konnte die Orell Füssli Thalia AG einen weiteren sehr guten Standort für das führende Schweizer Buchhandelsunternehmen sichern. «Unser Ziel ist an allen relevanten und gut frequentierten Lagen in der Deutschschweiz mit unseren Orell Füssli-Filialen präsent zu sein. Die stationäre Expansion ist weiterhin ein zentraler Pfeiler unserer Strategie nebst der digitalen Präsenz im Onlineshop und in B2B-Bereichen», sagt Simona Pfister. (v/mc/ps)

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 700 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli und der Bürostore Brig. Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 48 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.

www.orellfüssli.ch

www.bookcircle.ch