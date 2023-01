Orell Füssli eröffnet im Ladedorf die erste Filiale im Kanton Solothurn

Zürich – «Als grösstes Schweizer Buchhandelsunternehmen war es schon seit langem unser Wunsch, in Solothurn mit unseren Orell Füssli Filialen präsent zu sein. Solothurn ist eine lebhafte und anregende Region und für uns hat der Standort grosse Priorität. Umso mehr freuen wir uns, im Einkaufscenter Ladedorf nun eine ideale Fläche für unsere erste – und mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht die letzte – Buchhandlung im Kanton gefunden haben. Damit bauen wir unser Filialnetz im Mittelland auf acht Standorte aus und können somit unseren Kundinnen und Kunden einen noch besseren Service bieten. Orell Füssli im Ladedorf soll ein Ort der Inspiration und der Begegnung für alle Menschen in der Region sein», so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG zur Expansionsstrategie des Buchhandelsunternehmens.

Neben Solothurn hat Orell Füssli mit der Filiale in Zürich Altstetten im Februar und im Bahnhof Aarau auf Ende 2023 bereits zwei weitere Neueröffnungen angekündigt und ist mit 51 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Ziel ist es, an allen relevanten und gut frequentierten Lagen in der Deutschschweiz präsent zu sein.

Auf rund 260 m2 präsentieren Orell Füssli in Solothurn ein vielseitiges Sortiment in den Bereichen Belletristik, Unterhaltungsliteratur sowie Kinder- und Jugendbücher. Neben den Bestsellern liegt der Fokus auch auf Schweizer Literatur. Weiter führt die Filiale ein breites Angebot an Geschenkideen mit Produkten aus der Region und Spielen von Schweizer Produzenten, sowie einem Bereich zu digitalem Lesen mit den eReadern von tolino und eBook-Highlights. (Orell Füssli/mc/ps)

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 750 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli und der Bürostore Brig. Seit Januar 2023 betreibt die Orell Füssli Thalia AG zudem die beiden Orell Füssli ETH Stores im Campus Zentrum und auf dem Campus Hönggerberg in Zürich. Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 51 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.

www.orellfüssli.ch

www.bookcircle.ch