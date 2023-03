Orell Füssli eröffnet im Sommer 2023 in Thun die 52. Buchhandlung

Zürich – «Thun hat als Tor zum Berner Oberland eine grosse Bedeutung in der Region. Mit dem am Stadtrand gelegenen Einkaufscenter Zentrum Oberland haben wir erneut einen attraktiven und passenden Standort für unser Buchhandelsunternehmen gewonnen. Durch seine Lage nahe der Autobahn und der guten Erreichbarkeit mit dem ÖV ist es nicht nur für Einheimische ein wichtiger Treffpunkt, sondern auch für Pendlerinnen und Pendler. Einkaufscenter werden immer stärker zu Begegnungsorten und als solche verstehen wir auch unsere Filialen. Die moderne Innengestaltung lädt zum Verweilen ein und die Mitarbeitenden machen mit ihrer kompetenten Beratung sowie ihrer Begeisterung für das Lesen jedes Buch erlebbar», so Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG.

Der schweizweit 52. Standort des grössten Schweizer Buchhändlers Orell Füssli und die 14. in einem Einkaufscenter setzt den Akzent auf ein innovatives Ladenkonzept mit Holzelementen und klarer Raumeinteilung. Auf rund 280m2 gibt es für Lesebegeisterte ein umfassendes Buchsortiment sowie verschiedene Angebote im Bereich eReading. Neben Bestsellern wird auch ein Schwerpunkt auf Schweizer Literatur gelegt. Des Weiteren sind hochwertige Zusatzartikel wie etwa Geschenkideen für die ganze Familie verfügbar. Die Eröffnung der Filiale im Einkaufscenter Zentrum Oberland in Thun ist für August 2023 geplant. (Orell Füssli/mc/ps)

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli und der Bürostore Brig. Seit Januar 2023 betreibt die Orell Füssli Thalia AG zudem in Kooperation mit der ETH die beiden Orell Füssli ETH Stores im Campus Zentrum und auf dem Campus Hönggerberg in Zürich. Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 52 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.