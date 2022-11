Orell Füssli führt zum dritten Mal «Fair Friday» mit Caritas Schweiz durch

Am Freitag, 25. November 2022, nimmt Orell Füssli zum dritten Mal in Folge an der Aktion Fair Friday teil.

Kundinnen und Kunden können bei Orell Füssli entscheiden, ob sie an diesem Tag 20% des Rechnungsbetrags an Caritas spenden oder 20% Rabatt auf Ihren Einkauf erhalten möchten. Zudem stehen in den Filialen Spendenkassen und Twint-Codes zur Verfügung.

Orell Füssli war 2020 der erste Detailhändler, der in der Deutschschweiz den Fair Friday durchgeführt hatte.

Zürich – «Der Fair Friday wird von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt und hat sich in den letzten beiden Jahren etabliert. Deshalb war klar, dass sich Orell Füssli auch in diesem Jahr wieder beteiligen wird. Wir freuen uns, mit der Aktion weiterhin einen Beitrag an Caritas-Projekte gegen die Armut in der Schweiz leisten zu können», so Christine Roth, Leiterin Marketing & Kommunikation der Orell Füssli Thalia AG. Beim Bezahlen können die Kundinnen und Kunden wählen, ob sie 20% des Rechnungsbetrags spenden möchten oder 20% Rabatt auf ihren Einkauf erhalten. Der Fair Friday gilt nicht nur in den Filialen, sondern wird auch im Onlineshop integriert. Zudem stehen in den Buchhandlungen auch Spendenkassen und ein Twint-Code zur Verfügung. Die Kund*innen entscheiden so selbst, ob und wie viel sie spenden möchten.

Der Spendenbetrag fliesst vollumfänglich in Projekte der Caritas für Armutsbetroffene in der Schweiz. «Mit unserem Engagement eröffnen wir Wege aus der Armut und ermöglichen soziale Teilhabe. Wie bereits im Vorjahr wurden die Spenden von 2021 hauptsächlich für Ausbildungs- und Integrationsprogramme eingesetzt. Es ist schön zu sehen, dass die Zahl der teilnehmenden Geschäfte jedes Jahr wächst. Namhafte Partner wie Orell Füssli helfen natürlich, die Bekanntheit zu steigern. So sind dieses Jahr unter anderem KJUS, DillySocks AG und HUG AG neu Teil der Aktion Fair Friday», so Françoise Vogel, Leiterin des Bereichs Projekte Schweiz und Geschäftsleitungsmitglied der Caritas Schweiz. Alle teilnehmenden Geschäfte sind hier auf der Website von Fair Friday zu finden.

2018 hat der Westschweizer Buchhändler Payot die Aktion Fair Friday gemeinsam mit Caritas ins Leben gerufen. Dort können die Kundinnen und Kunden den Rechnungsbetrag aufrunden und die Differenz spenden. Orell Füssli war 2020 der erste grosse Detailhändler, der den Fair Friday auch in die Deutschschweiz brachte. «Soziale Projekte sind ein grosses Anliegen von Orell Füssli. Neben dem Fair Friday unterstützen wir unter anderem auch die Leseförderung in der Schweiz und führen Veranstaltungen im Rahmen des Schweizer Vorlesetags durch», so Christine Roth.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter orellfuessli.ch/fairfriday und fair-friday.ch.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 750 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli und der Bürostore Brig. Ab Anfang 2023 wird die Orell Füssli Thalia AG zudem die beiden ETH-Stores im Campus Zentrum und auf dem Campus Hönggerberg betreiben. Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 51 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.

