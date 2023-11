Orell Füssli führt zum vierten Mal den «Fair Friday» mit Caritas Schweiz durch

Zürich – Orell Füssli nimmt bereits zum vierten Mal am Fair Friday teil. Der Spendenbetrag fliesst vollumfänglich in Projekte der Caritas für Armutsbetroffene in der Schweiz. Ins Leben gerufen wurde die Aktion «Fair Friday» 2018 vom Westschweizer Buchhändler Payot. Mit Orell Füssli kam die Initiative 2020 erstmals in die Deutschschweiz.

Beim Bezahlen können die Kundinnen und Kunden wählen, ob sie 20% des Rechnungsbetrags spenden möchten oder 20% Rabatt auf ihren Einkauf erhalten. Der Fair Friday gilt nicht nur in den Filialen, sondern wird auch im Onlineshop integriert. Zudem stehen in den Buchhandlungen Spendenkassen und ein Twint-Code zur Verfügung zur direkten Spende an Caritas.

«Unsere Kundinnen und Kunden schätzen den Fair Friday sehr, weshalb wir auch in diesem Jahr wieder gern dabei sind. In den Filialen und auch online können sie am 24. November zugunsten der Caritas spenden. Wir freuen uns, durch diese Aktion einen Beitrag zu den Caritas-Projekten zur Bekämpfung von Armut in der Schweiz leisten zu können», erklärt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation der Orell Füssli Thalia AG.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter orellfuessli.ch/fairfriday und fair-friday.ch.