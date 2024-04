Orell Füssli präsentiert die neue Generation tolino eReader mit Farbdisplay sowie einen stylus Stift

Zürich – War bislang Schwarz-Weiss der Standard beim Lesen auf eReadern, so kommt mit der neuen Generation von tolino-Lesegeräten ab Mai 2024 Farbe in die digitale Buchwelt. tolino lanciert als erster grosser Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt eine komplett neue eReader-Generation mit Farbdisplays. Orell Füssli wird alle drei neuen Modelle sowie den ebenfalls neuen Eingabestift anbieten. Zu den aktualisierten Funktionen zählen eine Hörbuchwiedergabe via Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher und die optimale Darstellung von illustrierten Inhalten über die Fixed-Layout-Funktion. Ausserdem wurden die Prozessoren verbessert, um ein noch schnelleres Blättern zu ermöglichen. Die eReader tolino shine und tolino shine color sind ab dem 7.Mai erhältlich. Der tolino vision color und der Eingabestift tolino stylus folgen im Juni. Eine Vorbestellung der neuen Modelle ist ab sofort via www.orellfuessli.ch/ereader/aktuelles/neue-geraete möglich.

tolino shine color: klein, smart und vollgepackt mit Features

Im kompakten Design des tolino shine color für Fr. 149.- stecken zahlreiche Funktionen, die das Modell zu einer perfekten Kombination aus Handlichkeit und Funktionalität machen. Das Einsteigergerät mit seinem starken Preis-Leistungs-Verhältnis ist hat einen E Ink Kaleido 3 Farbdisplay, welches auch schwarz-weisse Inhalte kontrastreich und gestochen scharf präsentiert. Das Farbdisplay in Verbindung mit eBooks im Fixed-Layout-Format erlaubt nun, Inhalte von bebilderten Kinderbüchern, Kochbüchern, Fachbüchern, Mangas und Comics optimal darzustellen. Mit einem Gewicht von nur 173 Gramm liegt der tolino shine color leicht in der Hand und ist perfekt für unterwegs. Zu den praktischen neuen Funktionen zählt die Hörbuchwiedergabe via Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher. Der shine color verfügt ausserdem über einen grosszügigen 16GB internen Speicher, wochenlange Akkulaufzeit und die Anpassung der Beleuchtung je nach Tageszeit.

tolino shine: praktisch und kompakt

Die neuen Standards wie die Hörbuchwiedergabe und das Fixed-Layout-Format werden auch auf das schwarz-weisse Einsteigermodell tolino shine für Fr. 119.- ausgeweitet und damit neue Massstäbe gesetzt. Der tolino shine verfügt über deutlich mehr Funktionen als sein Vorgänger und bietet einen noch besseren Lesegenuss. Das Gerät überzeugt mit einem 6 Zoll E Ink Carta Bildschirm. Mit diesem hochauflösenden schwarz-weissen Touchscreen fühlt sich das Lesen fast wie auf einer gedruckten Buchseite an. Der blendfreie Bildschirm ermöglicht sogar bei Sonnenlicht im Freien eine optimale Sichtbarkeit – das sorgt für angenehmes und augenschonendes Lesen.

tolino vision color und tolino stylo: die neuen Stars

Ein 7 Zoll E Ink Kaleido 3 Display mit 4.096 Farben, Hörbuchwiedergabe via Bluetooth, Fixed-Layout-Darstellung, ein starker Prozessor, 32GB interner Speicher und ein Akku, der alles Bisherige toppt – das ist der tolino vision color eReader von tolino. Dank dieser neuen Features garantiert das Modell für Fr. 199.- optimales Lesevergnügen auch für visuelle Genres wie Kinderbücher oder Comics. Hörbücher können ebenfalls mit der drahtlosen Wiedergabe via Bluetooth abgespielt werden.

Gleichzeitig sind alle Stärken des tolino vision 6 im neuen Modell integriert und es knüpft damit an die Erfolgsgeschichte des Vorgängermodells an. Dank seiner praktischen Blättertasten und der automatischen Display-Rotation sorgt er für entspanntes Lesen im Hoch- und Querformat sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Dabei liegt er mit seinen nur 200 Gramm auch für lange Lesezeiten leicht in der Hand.

Sein volles Potenzial entfaltet der tolino vision color in Kombination mit dem separat erhältlichen Eingabestift tolino stylus für Fr. 69.-. Dieser ermöglicht es, handschriftliche Anmerkungen und Markierungen direkt in eBooks und PDFs zu machen oder sogar Zeichnungen, Tagebucheinträge oder To-do-Listen im integrierten Notizbuch zu verfassen und diese dann in digitalen Text umzuwandeln. Nicht mehr benötigte Notizen können ganz einfach mit dem integrierten Radierer entfernt werden. Ausserdem haftet der tolino stylus magnetisch an der Seite des tolino vision color und ist so stets griffbereit. Dank der Cloud-Synchronisation sind alle Inhalte immer perfekt organisiert und auch über Smartphone, Tablet oder PC jederzeit zugänglich.

Verbesserte Prozessoren: Für ein blitzschnelles Blättern ist gesorgt

In puncto Schnelligkeit legen die neuen Geräte deutlich zu. Für blitzschnelles Blättern im eBook sowie eine spürbar schnellere Reaktion des Bedienmenüs sorgt ab sofort eine neue Prozessoren-Generation – beim tolino vision color und tolino shine color mit bis zu 2.0 GHz und beim tolino shine mit bis zu 1.0 GHz Taktfrequenz.

eReader von tolino: komfortables und wasserfestes Lesevergnügen

Die neue tolino eReader-Generation verfügt wie gewohnt auch über die bewährten Funktionen ihrer Vorgänger. So bieten die blendfreien Bildschirme ein komfortables Leseerlebnis wie auf Papier – und das sowohl am Pool als auch in der Badewanne, da sie dank des IPX8-Wasserschutzes bis zu 60 Minuten in zwei Meter tiefem Süsswasser problemlos überstehen. Auch der Vergrösserungsmodus, die Übersetzungs- und Nachschlagefunktion sowie das Family Sharing fürs einfache Teilen von eBooks mit der Familie sind erhalten geblieben.

Weitere Informationen zu den neuen eReadern und dem stylus von tolino findet man auf der offiziellen Website: www.orellfuessli.ch/ereader/aktuelles/neue-geraete

Neben den aktuellen eReader-Modellen finden die Kundinnen und Kunden bei Orell Füssli auch über 4 Millionen eBooks – sowohl online, direkt auf dem tolino eReader als auch in den Buchhandlungen zu kaufen. Und exklusiv in der Schweiz und nur auf dem Orell Füssli tolino eReader kann auch die Skoobe eBook-Flatrate genutzt werden. (Orell Füssli/mc/ps)