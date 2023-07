Orell Füssli übernimmt die Buchparadies AG mit den drei Standorten Rapperswil, Wädenswil und Ebikon

Zürich – «Ich freue mich, dass wir mit Orell Füssli eine nachhaltige Lösung zur Erhaltung unserer drei Geschäfte gefunden haben. Als führender Buchhändler ist Orell Füssli nicht nur eine renommierte Marke, sondern auch ein verlässlicher Partner, der für Qualität und Innovation steht. Diese Eigenschaften werden sowohl unseren Geschäften als auch unseren engagierten Mitarbeitenden zugutekommen, die mit Leidenschaft bei der Sache sind», äussert sich Buchparadies Inhaber Hans-Peter Schupp zur Nachfolgeregelung.

Die erste Filiale der Buchparadies AG wurde im Jahr 2000 eröffnet. Heute ist die Buchhandlung an den Standorten Rapperswil, Wädenswil und Ebikon vertreten. Ab September 2023 wird Orell Füssli zunächst das Geschäft im Einkaufszentrum Sonnenhof in Rapperswil übernehmen. Die über 300 Quadratmeter grosse Filiale in Wädenswil ist die flächenmässig grösste Buchhandlung und wird ab dem 1. Oktober 2023 von Orell Füssli geführt. Im Januar 2024 folgt der Standort Ebikon in der Mall of Switzerland.

«Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Hans-Peter Schupp, Orell Füssli als Partner für die Nachfolgeregelung zu wählen. Unser Ziel ist es, den einzigartigen Charakter der Buchhandlungen zu bewahren. Die Filialen von Buchparadies sollen weiterhin als inspirierende Orte dienen, an denen Leserinnen und Leser jeden Alters ihre Liebe zur Literatur entdecken und vertiefen können. Wir schätzen die Leidenschaft der Buchparadies-Mitarbeitenden für Qualität, Vielfalt und Kundenzufriedenheit und freuen uns darauf, ab Herbst gemeinsam mit dem Team neue Wege zu gehen. Hans-Peter Schupp danken wir sehr für sein Vertrauen», so Pascal Schneebeli, CEO und Verwaltungsrat der Orell Füssli Thalia AG. (Orell Füssli/mc/ps)

Über die Orell Füssli Thalia AG

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein operativ selbständig geführtes Buchhandelsunternehmen mit Sitz in Zürich und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende. Unter der Dachmarke «Orell Füssli» werden Buchhandlungen und orellfüssli.ch betrieben. Zur Orell Füssli Thalia AG gehören nebst den Orell Füssli-Buchhandlungen auch Stauffacher, ZAP, Barth Bücher, Transa Books, die Papeterie Höchli und der Bürostore Brig. Seit Januar 2023 betreibt die Orell Füssli Thalia AG zudem in Kooperation mit der ETH die beiden Orell Füssli ETH Stores im Campus Zentrum und auf dem Campus Hönggerberg in Zürich. Der B2B-Bereich wird über die Delivros Orell Füssli AG und die Lehmanns Media AG abgedeckt. 2021 startete die Orell Füssli Thalia AG zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Startup Evrlearn, das eine digitale Community für Lifelong Learning betreibt.

Die Orell Füssli Thalia AG ist ein Omnichannel-Anbieter der ersten Stunde im Schweizer Buchhandel und mit aktuell 57 Standorten Marktführer in der Deutschschweiz. Das Unternehmen ist schweizweit der grösste Ausbildner von Lernenden in der Branche.

www.orellfüssli.ch

www.bookcircle.ch