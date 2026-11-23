Muttenz – Der Chemiekonzern Clariant soll ein Auge auf das US-Unternehmen Ashland geworfen haben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntagabend mit Verweis auf Insider.

Demnach verhandle Clariant zusammen mit dem Private-Equity-Investor CD&R über den Kauf des Konzerns. Die Gespräche könnten in den nächsten Tagen abgeschlossen werden.

Ashland hat den Sitz im US-Bundesstaat Delaware und verfügt laut den Angaben über einen Marktwert von 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen produziere eine Reihe von Zusatzstoffen und Spezialchemikalien, die in der Pharmaindustrie, im Baugewerbe und bei der Herstellung von Körperpflegeprodukten zum Einsatz kommen. Ashland habe zudem im Juli eine Einigung mit dem aktivistischen Investor Ancora Holdings Group erzielt und sich daraufhin zum Verkauf angeboten.

Weder Clariant noch Ashland wollten sich gegenüber Bloomberg zu den Gerüchten äussern. (awp/mc/ps)

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