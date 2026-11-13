Drei Pilotbaustellen zeigen: E-Baustellen sparen bis zu 87 Prozent CO2

Luzern – Elektrische Baumaschinen senken die Emissionen auf städtischen Baustellen massiv: In Basel verursachte eine E-Baustelle im Betrieb rund 87 Prozent weniger CO2 als eine vergleichbare Dieselbaustelle. In Zürich und Luzern ergaben Berechnungen ähnlich hohe Einsparungen. Das zeigt ein Forschungsprojekt der Hochschule Luzern (HSLU). Die grössten Hürden liegen bei Planung und Beschaffung.

Die Hochschule Luzern hat zwei Jahre lang untersucht, wie sich städtische Baustellen elektrifizieren lassen. Auf drei Baustellen in Zürich, Basel und Luzern kamen 2025 so viele elektrische Maschinen und Fahrzeuge wie möglich zum Einsatz, im Hoch- wie im Tiefbau. In Basel wurden zwei baugleiche Wertstoffsammelstellen gebaut, eine mit Dieselmaschinen, die andere elektrisch. Die elektrische Baustelle kam mit rund einem Achtel der Emissionen aus: 490 statt 3’855 Kilogramm CO₂.

Die Hürden sind organisatorisch

Wie das Forschungsprojekt zeigt, ist elektrisches Bauen in der Stadt heute gut machbar. Die Knacknüsse liegen in Planung, Koordination, Beschaffung und der Organisation der Ladeinfrastruktur. Die Baumaschinen liessen sich durchgehend elektrifizieren, die Logistik nicht immer: Die restlichen Emissionen stammten mehrheitlich von Diesellastwagen, die Material und Maschinen transportierten. «Wer elektrisch bauen will, sollte frühzeitig die Weichen stellen, schon vor der Ausschreibung», sagt Projektleiterin Karina von dem Berge von der Hochschule Luzern. «So lassen sich die Energieversorgung und die Baustellenabläufe rechtzeitig planen und die Voraussetzungen für eine möglichst weitgehende Elektrifizierung schaffen.»

Ausschreibungen als Hebel

Den grössten Hebel hat die öffentliche Hand. Die Stadt Zürich setzte im Projekt erstmals das Zuschlagskriterium «Elektrisches Bauen» in einer offenen Ausschreibung ein und gewichtete es mit 30 Prozent. Sechs Firmen reichten eine Offerte ein, mehrere mit einem substanziellen Elektroanteil. «Viele Städte zögern, weil sie befürchten, dass kaum jemand offeriert», sagt Karina von dem Berge. «Zürich hat gezeigt, dass diese Sorge unbegründet ist.»

Auch die Mehrkosten halten sich in Grenzen: Gängige elektrische Baumaschinen kosten zwar das Anderthalb- bis Zweifache eines Dieselmodells. Da die Maschinenkosten aber nur einen kleinen Teil der gesamten Bauprojektkosten ausmachen, fällt der Aufschlag auf Projektebene deutlich geringer aus.

Leiser und ohne Abgase

Elektrische Maschinen stossen vor Ort keine Abgase aus und sind vor allem im Leerlauf und beim Rangieren deutlich leiser. Beim Umbau der Schulanlage Riedenhalden in Zürich lief der Unterricht im Schulhaus nebenan bei gekippten Fenstern weiter. «Besonders schön war zu sehen, wie gross das Interesse der Arbeitenden an den Maschinen war», sagt Marco Meier, Mitgründer des Ingenieurbüros ecoforce, das die Baustellen begleitet hat. «Es sind vor allem sie, die vom wegfallenden Motorenlärm und von weniger Abgasen profitieren.»

Härtetest in Luzern

Auch in Luzern gab es eine E-Baustelle. Im Herbst 2025 wurde direkt vor dem Bahnhof die Haltestelle für Bahnersatzbusse hindernisfrei umgebaut, im laufenden Betrieb und auf engem Raum. Vom Bagger bis zur Asphaltfräse arbeiteten alle Maschinen elektrisch. Fast die Hälfte der grossen Geräte waren Prototypen, die es noch gar nicht zu kaufen gab. Sie hielten mit, mehrere waren Dieselmaschinen ebenbürtig, und was die Bauleute bemängelten, floss direkt in die nächsten Serien der Hersteller ein. Laut Berechnung sparte die Baustelle rund 83 Prozent CO2. «Das Pilotprojekt in Luzern hat gezeigt, dass Bauen mit E-Baugeräten bereits heute nahezu einwandfrei funktioniert. Künftig fordern wir bei der Vergabe von Baumeisterarbeiten vermehrt elektrische Baumaschinen. Damit leisten wir einen Beitrag zum Ziel der Stadt Luzern, die energiebedingten Treibhausgasemissionen bis 2040 auf null zu senken», sagt Stefan Naef, Projektleiter Tiefbauamt bei der Stadt Luzern.

Das Modell macht Schule

Das in Zürich entwickelte Zuschlagskriterium kam bereits bei weiteren Ausschreibungen zum Einsatz und wurde an andere Städte weitergegeben. Schweizweit wurden weitere Projekte realisiert und es sind mehrere Dutzend Folgeprojekte in Planung oder Ausschreibung. «Ob elektrisches Bauen in der Stadt funktioniert, ist beantwortet», sagt Karina von dem Berge. «Jetzt muss es vom Pilotprojekt zum Normalfall werden.»

Das Projekt «Elektrifizierung städtischer Baustellen»

Das Forschungsprojekt der Hochschule Luzern (Departemente Wirtschaft sowie Technik & Architektur) lief von September 2024 bis August 2026 und wurde von Innosuisse mit rund 435’000 Franken gefördert. Praxispartner waren die Städte Zürich und Luzern, der Kanton Basel-Stadt, die ecoforce GmbH, die Avesco Rent AG und die Stiftung KliK. (HSLU/mc/pg)

Hochschule Luzern