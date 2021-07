Rasante Zunahme der Fallzahlen – BAG rechnet bald mit über 1000 Fällen pro Tag

Bern – Die Corona-Fallzahlen nehmen derzeit rasant zu und dürften in den nächsten Tagen wieder auf über 1000 pro Tag klettern. Die Coronavirus-Neuansteckungen verdoppeln sich somit aktuell jede Woche, und die Reproduktionszahl ist auf 1,44 angestiegen, wie Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung im Bundesamt für Gesundheit (BAG), vor den Medien sagte.

Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt. Die Inzidenz, die Ansteckungen in den vergangenen 14 Tagen pro 100’000 Einwohnern, stiegen über 60, wie Mathys am Dienstag in Bern weiter sagte. Dieses Infektionsgeschehen habe aber keine sichtbaren negativen Auswirkungen auf das Schweizer Gesundheitssystem.

Für die stark gestiegenen Ansteckungszahlen sind demnach hauptsächlich den Altersgruppen der 10- bis 19-Jährigen und noch mehr die 20- bis 29-Jährigen verantwortlich, die die niedrigste Impfrate aufwiesen. Die hochansteckende Delta-Variante macht unterdessen rund 75 Prozent aller Coronavirus-Fälle aus. Immerhin nähmen die Tests zu.

Belastung des Gesundheitswesens als Kerngrösse

Mit Blick auf die rasante Zunahme der Ansteckungen mit dem Coronavirus ist derzeit noch offen, ob dies zu einer Überlastung des Gesundheitswesens auswirkt. Diese Frage sei aber die Kerngrösse, sagte Patrick Mathys. Das Ziel des Bundesrats sei es, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen.

Zurzeit seien aber die Hospitalisierungen auf einem niedrigen Niveau, der 7-Tages-Schnitt liege bei 3 bis 4 Spitaleinweisungen. Die Intensivstationen der Spitäler seien zu 70 Prozent ausgelastet, der Anteil der Covid-Patientinnen und -Patienten liege aber bei 3,8 Prozent der verfügbaren Betten.

707 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 707 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 571. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 539, vor einer Woche bei 313. Zudem wurden 8 am Dienstag neue Spitaleinweisungen und ein neuer Todesfall gemeldet.

360’487 neue Impfungen in den letzten 7 Tagen

Vom 12. Juli bis 18. Juli wurden 360’487 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 51’498 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor sank die Impfkadenz um 16 Prozent.

Insgesamt wurden bis Sonntag 8’530’217 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 3’821’809 Personen vollständig geimpft, das heisst 44,2 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 886’599 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. (awp/mc/pg)