Ronen Dimant neuer Managing Director bei Barilla Schweiz

Baar – Ronen Dimant hat als Managing Director die Leitung von Barilla Schweiz übernommen. Der 46-jährige Deutsche verfügt über langjährige internationale Erfahrung in leitenden Marketing- und Sales Positionen.

Ronen Dimant hat seine akademische Laufbahn mit einem Bachelor in Marketing & Advertising am London College of Communication im Jahr 2002 abgeschlossen. Seine berufliche Reise begann er bei Procter & Gamble, wo er Erfahrungen in den Bereichen Brand Management, Trade Marketing und Shopper Marketing sammelte. Im Jahr 2010 wechselte Ronen Dimant zu Barilla Deutschland, wo er als Marketing Manager im Bereich Bakery für Zentraleuropa tätig war.

Von Skandinavien über die iberische Halbinsel in die Schweiz

Nach verschiedenen Stationen innerhalb des Unternehmens, unter anderem in Stockholm als Senior Marketing Manager für Wasa Brand Development & Innovation und später in Deutschland als National Key Account Manager Discount, übernahm Ronen Dimant 2018 die Rolle des Marketing Directors für Zentraleuropa. In dieser Position leitete er erfolgreich die Marketingstrategien und -aktivitäten der Region. Ende 2021 trat er seine letzte Position als Managing Director Iberia in Barcelona an, wo er die Verantwortung für die Märkte in Spanien und Portugal innehatte. Nun zieht er in die Schweiz, um als Managing Director bei Barilla Schweiz das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. (mc/pg)

Barilla