R&S nach Akquisition mit starkem Anstieg bei Umsatz und Auftragseingang

Sissach – Der Trafohersteller R&S hat im ersten Halbjahr 2025 sowohl Umsatz als auch Auftragseingang massiv gesteigert. Dazu trug allerdings die Konsolidierung der im August 2024 übernommenen irischen Firma Kyte Powertech bei.

Der Umsatz der Baselbieter Gruppe war in den ersten sechs Monaten mit 206,3 Millionen Franken (109,9 Mio) fast doppelt so hoch wie noch in der gleichen Vorjahresperiode, wie einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung von R&S zu entnehmen ist.

Das Unternehmen habe damit die positive Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt. Dies, obwohl das neue Werk für Ölverteiltransformatoren im polnischen Bochnia, das Anfang April 2025 offiziell eröffnet wurde, langsamer angelaufen sei als erwartet.

Der Auftragseingang lag in den ersten sechs Monaten bei 244,8 Millionen Franken gegenüber 141,0 Millionen in der Vorjahresperiode. Die «Book-to-Bill-Ratio» von 1,2 sei für die Entwicklung im zweiten Halbjahr vielversprechend. Der Auftragsbestand betrug per Ende Juni 305,7 Millionen Franken gegenüber 278 Millionen per Ende 2024.

Der Umsatz fällt damit über den Erwartungen der Analysten aus. Diese hatten im Schnitt (AWP-Konsens) Verkäufe im Umfang von 199,7 Millionen prognostiziert.

Hohe Nachfrage

Zu der guten Entwicklung hätten alle Märkte und Produktegruppen beigetragen, heisst es weiter. Die Nachfrage nach Leistungstransformatoren bleibe unverändert hoch, allerdings bleibe die Nachfrage nach Verteiltransformatoren von Seiten der Energieversorgern eine Herausforderung.

Das Geschäft mit Giessharztransformatoren profitierte laut den Angaben von einer Erholung im deutschen und polnischen Bausektor, aber auch von einem guten Geschäft im Nahen Osten sowie neuen Anwendungen wie der Elektrifizierung von Häfen. Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien und Rechenzentren entwickelten sich stabil.

Die Gruppe habe ihre Kapazitätserweiterungen im ersten Halbjahr 2025 fortgesetzt, was zu höheren Investitionen in Betriebskapital und Sachanlagen führte, wie es weiter heisst. Insgesamt spricht R&S in der Mitteilung von einem anhaltend positiven Ausblick für das zweite Halbjahr.

Den vollständigen Halbjahresbericht will R&S am 11. September 2025 vorlegen. (awp/mc/pg)

R&S