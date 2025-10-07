moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

SBB führen neue Generation digitaler Stellwerke ein – Auftrag an Stadler
Unternehmen Schweiz

SBB führen neue Generation digitaler Stellwerke ein – Auftrag an Stadler

SBB führen neue Generation digitaler Stellwerke ein – Auftrag an Stadler
(Foto von Kajetan Sumila auf Unsplash)
Von moneycab

Bern – Die SBB führen neue digitale Stellwerke ein. Dazu haben die SBB am Dienstag den Auftrag im Umfang von 1,4 Milliarden Franken im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung an Hitachi, Siemens und Stadler Rail vergeben.

Die Einführung digitaler Stellwerke sei die zentrale Voraussetzung für die Umsetzung der Führerstandsignalisierung, teilten die SBB mit. Dieses System zeigt den Lokführerinnen und Lokführern alle Signale und wichtigen Fahrinformationen direkt im Führerstand an und nicht mittels Signalen entlang der Strecke. Das sei die Grundlage, damit mehr Züge in kürzeren Abständen verkehren können.

Stadler übernimmt laut den Angaben dabei die Lieferung von Object Controllern, also elektronische Komponenten, mit denen Weichen und Signale bedient oder Gleisabschnitte überwacht werden.

Bestehende Technologie aus den 1950er Jahren
Die neuen Anlagen seien flexibler, günstiger im Betrieb und auch leichter zu modernisieren, hiess es weiter. Die SBB betreiben knapp 500 Stellwerke in der Schweiz. Die Hälfte sind Relaisstellwerke, die auf einer Technologie aus den 1950er Jahren beruhen und das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Mit dieser Technik lasse sich das Netz nicht mehr weiterentwickeln.

Die Modernisierung der Stellwerke beginne mit den ersten Inbetriebnahmen voraussichtlich ab 2029 und dauere insgesamt rund 40 Jahre, so die SBB. 80 Prozent der Anlagen sollen in den nächsten 20 Jahren ersetzt werden. Künftig werden die SBB mit dem Einsatz neuer Technologien deutlich weniger Stellwerke benötigen.

Das Ziel der SBB sei ein digitales, vernetztes Bahnsystem. Dazu gehören neben digitalen Stellwerken, präzise ortbare Züge dank der Führerstandsignalisierung, weiterentwickelte Leitsysteme sowie eine Verkehrssteuerung, die in Echtzeit die Verkehrslage abbildet. (awp/mc/pg)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Stadler erhält 150-Millionen-Auftrag von der Zentralbahn
Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.): Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident Stadler; Toni Häne, Verwaltungsratspräsident Zentralbahn; Michael Schürch, Geschäftsführer Zentralbahn; Gerhard Züger, Leiter Produktion und Rollmaterial Zentralbahn; Vincent Ducrot, CEO SBB; Christian König, Stv. Leiter Marketing & Verkauf Stadler. (Foto: Stadler Rail)
8.September 2025 — 16:57 Uhr
Stadler erhält 150-Millionen-Auftrag von der Zentralbahn

Der Zugbauer Stadler hat von der Zentralbahn (ZB) einen weiteren Auftrag erhalten. Die ZB hat insgesamt acht Triebzüge für die Strecken Luzern-Interlaken und Luzern-Engelberg bestellt.