Schwyz Next: Forum für Innovation
Schwyz – Das kommende Forum für Innovation widmet sich dem Thema «Forschung und Industrie: Wie KMU und Hochschulen gemeinsam Zukunft gestalten».
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Kanton Schwyz stellt sich in Zeiten von Digitalisierung, technologischem Wandel und Fachkräftemangel die Frage, wie sie Innovation gezielt fördern und dabei externe Expertise einbinden können. Hochschulen bieten hier wertvolle Ressourcen – von aktuellem Forschungswissen über Technologieplattformen bis hin zur Realisierung konkreter Innovationsprojekte.
Doch vielen KMU fehlt der niederschwellige Zugang. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit? Mit welcher Hochschule sollte man sprechen? Und welche Ideen oder Projektstadien eignen sich für eine Kooperation?
Genau hier setzt das Forum für Innovation an: Schwyz Next baut gemeinsam mit seinen Hochschulpartnern die Brücke zwischen Forschung und Praxis. Dadurch werden für KMU Innovationspotenziale verständlich, sichtbar und konkret nutzbar.
Das Forum für Innovation findet jährlich statt und bietet Inspiration zu Innovations- und Digitalisierungsthemen in Form von Inputreferaten, Best Practices und Netzwerkmöglichkeiten. Eine Expo ergänzt das Format – am 3. September 2025 mit Vertreter*innen von verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Zielpublikum
Geschäftsleitungen und Innovationsverantwortliche von KMU, Selbständige
Programm
15.30 Uhr
Eintreffen der Gäste
16.00 Uhr
Teil 1: Begrüssung, Inputreferate und Podium
Grussbotschaft
Petra Steimen-Rickenbacher, Regierungsrätin, Vorsteherin Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schwyz
Inputreferate – Innovation ist die Schnittmenge aus Forschung und Industrie
- HSLU Hochschule Luzern, Thierry Prud’homme
- OST – Ostschweizer Fachhochschule, Hanspeter Keel
- FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz, Rolf Meyer
- CSEM, Alexander Steinecker
- HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Linard Barth
Moderiertes Podiumsgespräch
18.45 Uhr
Teil 2: Expo mit Vertreter*innen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Unsere Forschungspartner stellen im Rahmen einer kleinen Expo ihre Expertise und Angebote im Bereich der Innovationsunterstützung zu. Parallel dazu wird ein Apéro serviert, der Gelegenheit zum fachlichen Austausch und Netzwerken bietet.
20.00 Uhr
Ende der Veranstaltung
Moderation
Romana Schelbert, Tele 1
Ausstellerinnen
- CSEM SA
- FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz
- HSLU Hochschule Luzern
- HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
- OST – Ostschweizer Fachhochschule
Kosten
Die Teilnahme ist kostenlos.