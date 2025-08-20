Schwyz Next: Forum für Innovation

Schwyz – Das kommende Forum für Innovation widmet sich dem Thema «Forschung und Industrie: Wie KMU und Hochschulen gemeinsam Zukunft gestalten».

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Kanton Schwyz stellt sich in Zeiten von Digitalisierung, technologischem Wandel und Fachkräftemangel die Frage, wie sie Innovation gezielt fördern und dabei externe Expertise einbinden können. Hochschulen bieten hier wertvolle Ressourcen – von aktuellem Forschungswissen über Technologieplattformen bis hin zur Realisierung konkreter Innovationsprojekte.

Doch vielen KMU fehlt der niederschwellige Zugang. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit? Mit welcher Hochschule sollte man sprechen? Und welche Ideen oder Projektstadien eignen sich für eine Kooperation?

Genau hier setzt das Forum für Innovation an: Schwyz Next baut gemeinsam mit seinen Hochschulpartnern die Brücke zwischen Forschung und Praxis. Dadurch werden für KMU Innovationspotenziale verständlich, sichtbar und konkret nutzbar.

Das Forum für Innovation findet jährlich statt und bietet Inspiration zu Innovations- und Digitalisierungsthemen in Form von Inputreferaten, Best Practices und Netzwerkmöglichkeiten. Eine Expo ergänzt das Format – am 3. September 2025 mit Vertreter*innen von verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Zielpublikum

Geschäftsleitungen und Innovationsverantwortliche von KMU, Selbständige

Programm

15.30 Uhr

Eintreffen der Gäste

16.00 Uhr

Teil 1: Begrüssung, Inputreferate und Podium

Grussbotschaft

Petra Steimen-Rickenbacher, Regierungsrätin, Vorsteherin Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schwyz

Inputreferate – Innovation ist die Schnittmenge aus Forschung und Industrie

HSLU Hochschule Luzern, Thierry Prud’homme

OST – Ostschweizer Fachhochschule, Hanspeter Keel

FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz, Rolf Meyer

CSEM, Alexander Steinecker

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Linard Barth

Moderiertes Podiumsgespräch

18.45 Uhr

Teil 2: Expo mit Vertreter*innen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Unsere Forschungspartner stellen im Rahmen einer kleinen Expo ihre Expertise und Angebote im Bereich der Innovationsunterstützung zu. Parallel dazu wird ein Apéro serviert, der Gelegenheit zum fachlichen Austausch und Netzwerken bietet.

20.00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Moderation

Romana Schelbert, Tele 1

Ausstellerinnen

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

