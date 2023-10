Sparta erhält 17,5 Millionen USD für die Bereitstellung von Marktintelligenz-Technologie der nächsten Generation für den Rohstoffhandel

Genf – Sparta hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 17,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die von der Technologie-Risikokapitalgesellschaft FirstMark zusammen mit dem bestehenden Anteilseigner Singular geleitet wird.

Sparta ist eine Live-Marktinformations- und Prognoseplattform, die Händlern, Raffinerien, Banken, Hedgefonds und Grosshändlern Zugang zu Live-Frühindikatoren bietet, die sich direkt auf Handelsentscheidungen auswirken. Während sich die meisten Datenplattformen in diesem Bereich auf vergangene Trends und Daten konzentrieren, ist Sparta die einzige Plattform auf dem Markt, die sich ausschliesslich auf die Bereitstellung von Preisen und Möglichkeiten konzentriert, die noch gehandelt und genutzt werden können.

Sparta wurde 2020 von zwei ehemaligen Händlern, Miles Moseley und Felipe Elink Schuurman, gegründet, um ein gemeinsames Problem der meisten Händler zu lösen: 90 % der Preisdaten, die für Handelsentscheidungen erforderlich sind, werden in Silos aufbewahrt und manuell per Sprache, E-Mail oder Chat ausgetauscht. Diese Informationen werden dann manuell mit Hilfe von Excel-Tabellen zu Handelserkenntnissen verarbeitet, und es fehlt an zentralisierten Datenbanken, die eine Analyse historischer Kursbewegungen und Trends ermöglichen. Folglich stehen den Händlern nicht alle Informationen zur Verfügung, die sie zum richtigen Zeitpunkt benötigen, um in einem schnelllebigen Markt fundierte Entscheidungen zu treffen.

Handelsmöglichkeiten vor den Konkurrenten erkennen

Die Technologie von Sparta soll die Geschwindigkeit und Effektivität von Rohstoffhändlern erheblich steigern, indem sie Marktinformationen, Preise und Prognosedaten in Echtzeit bereitstellt, so dass die Nutzer Handelsmöglichkeiten vor ihren Konkurrenten erkennen können.

Die Investition soll es Sparta ermöglichen, die Pionierarbeit über die eigene Plattform hinaus auszuweiten, um die Vision zu verwirklichen, ein allumfassender Anbieter von Informationen für die Rohstoffbranche zu werden. Die Pläne reichen von der Entwicklung von Premium-Intelligence, der Ausweitung auf neue Rohstoff-Vertikalen, der Implementierung vollständiger Anpassungsprozesse, der Optimierung von Workflow-Prozessen und der Entwicklung von KI-Tools mit dem Ziel, zukunftsweisende, umsetzbare Erkenntnisse und Prognosen zu liefern.

Unterstützung für die Globalisierungspläne

Die Erhöhung wird auch Spartas Globalisierungspläne unterstützen. Das Unternehmen ist derzeit in Genf, London, Houston, Singapur und Madrid ansässig und plant, seine Präsenz in diesen bestehenden Gebieten auszubauen und in neuen Regionen Fuss zu fassen.

Felipe Elink Schuurman, CEO von Sparta: »Wir freuen uns über die Unterstützung des Teams von FirstMark und die fortgesetzte Unterstützung von Singular, um die nächste Phase unserer Vision zu verwirklichen: die Art und Weise zu revolutionieren, wie Händler Daten sammeln, verarbeiten, analysieren und interpretieren, um strategische Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und Unternehmen dabei zu helfen, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren und mehr Chancen zu nutzen. Letztendlich wird dies die Branche in die Lage versetzen, höhere Margen zu erzielen. Als Sparta gegründet wurde, sahen wir grosse Chancen für Innovationen im Handelssektor. Während wir gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben, ist unsere Technologie immer fortschrittlicher geworden und ihr Potenzial, andere Sektoren zu verändern, wurde immer deutlicher. »

Matt Turck, Partner bei FirstMark: «11 der 20 profitabelsten Unternehmen der Welt sind Rohstoffunternehmen, und Rohstoffe sind eine grosse Anlageklasse auf den Finanzmärkten. Dennoch hinkt die Branche in ihrer Entwicklung hin zu einer vollständig digitalen, datengesteuerten Echtzeitwelt hinter anderen zurück. Obwohl das Unternehmen erst drei Jahre alt ist, hat Sparta eine neue Ära in der Rohstoffhandelsbranche eingeläutet, indem es nicht nur Echtzeitdaten, sondern auch prädiktive Analysen bereitstellt, die zunehmend von Data Science, ML und AI unterstützt werden. Sparta hat ein grossartiges Team aus Branchenveteranen und Technologen zusammengestellt, das bei Kunden auf der ganzen Welt eine beeindruckende kommerzielle Traktion erlebt hat. Wir freuen uns sehr, mit dem Unternehmen und seinem Team zusammenzuarbeiten.»

Raffi Kamber, Partner bei Singular: «Singular ist hocherfreut, unser Engagement bei Sparta zu verlängern. Wir sind zuerst an Bord gekommen, weil wir das unglaubliche Potenzial von Spartas Vision gesehen haben, und wir erweitern unser Engagement, weil wir die Realisierung dieses Potenzials und darüber hinaus sehen. Spartas innovativer Ansatz, seine starke Führung und sein beeindruckender Wachstumskurs haben uns davon überzeugt, dass das Unternehmen bereits jetzt den Rohstoffsektor umkrempelt und dauerhafte Werte für Kunden und Investoren gleichermassen schafft. Für Singular war es ein Vergnügen, mit Felipe, Miles und dem Team in den letzten drei Jahren an der Entwicklung von Sparta zu arbeiten, und wir sind sehr gespannt auf das, was vor uns liegt.» 8Sparta/mc/hfu)