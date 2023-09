Swatch-Werbung lässt auf Partnerschaft mit Blancpain schliessen

Biel – Die Uhrenmarke Swatch dürfte am kommenden Samstag nach dem Grosserfolg mit Omega und der «Moonswatch» eine Serie von Uhren mit einem weiteren Partner aus dem Luxussegment lancieren. Die Rede ist von der ebenfalls zur Swatch Gruppe zählenden Marke Blancpain.

Auf die neue Partnerschaft lässt eine Werbe-Offensive, die Swatch in den letzten Tagen in verschiedenen Ländern in Print-Medien, in den sozialen Medien und auf der eigenen Webseite geschaltet hat, schliessen. Im Inserat werden nebst Swatch auch Blancpain, sowie die fünf Weltmeere und das Datum vom kommenden Samstag, der 9. September 2023, aufgeführt.

«Wait and see»

Von offizieller Seite ist zum möglichen Uhren-Launch noch nichts zu erfahren. Auf Anfrage von AWP liess die Medienstelle der Swatch Group am Montag nur soviel verlauten: «Wait and see».

HZ: Fünf Swatch-Versionen im Blancpain-Kleid

Laut einem Artikel der «Handelszeitung» (Onlineausgabe vom 4.9.) ist die neue Partnerschaft von Swatch und Blancpain am nächsten Samstag aber beschlossene Sache. Es sollen fünf, nach den Weltmeeren benannte Swatch-Versionen im Blancpain-Kleid auf den Markt gebracht werden. Blancpain ist bekannt für seine Taucheruhren.

Mit der neuen Partnerschaft will Swatch wohl an den Erfolg der im März 2022 lancierten «Moonswatch» anknüpfen. Die Swatch-Uhr im Design der Omega-Kult-Uhr «Moonwatch», die in elf verschiedenen Farbkombinationen zu 250 Franken das Stück erhältlich ist, wird seit Lancierung rege nachgefragt. Das Original kostet 6000 Franken und mehr.

Das Angebot der «Moonswatch» ist begrenzt und die Uhren-Modelle sind nur in ausgewählten Ladenlokalen verfügbar. Vor diesen Swatch-Boutiquen bildeten sich teilweise lange Schlangen. Im Jahr 2022 verkaufte Swatch eigenen Angaben zufolge über eine Millionen «Moonswatch»-Uhren. (awp/mc/pg)