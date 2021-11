Swiss Rockets: Vladimir Cmiljanovic erhält Nikola Tesla Awards 2021

Basel – Vladimir Cmiljanovic, CEO und Gründer der Swiss Rockets AG und der RocketVax AG, beide mit Sitz in Basel, ist für seine Leistungen im Bereich Wissenschaft mit dem Nikola Tesla Award 2021 ausgezeichnet worden.

Der Award ist eine prestigeträchtige, nationale Auszeichnung, die von der Regierung der Republik Serbien und dem Aussenministerium verliehen wird. Die Preisträger dieses Preises sind prominente Persönlichkeiten serbischer Herkunft, die zur Förderung Serbiens und zur Stärkung der Beziehungen zwischen dem Mutterland und den Serben in der Region und der Diaspora beigetragen haben.

Vladimir Cmiljanovic erhält den Preis, weil er die Leistungen serbischer Wissenschaftler durch seine durch seine wissenschaftlichen Errungenschaften auf dem Gebiet der Onkologie sowie durch die Leitung des Expertenteams bei der Entwicklung der zweiten Generation des Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 in der Welt vertritt.

Vladimir Cmiljanovic ist einer der führenden Pharmaunternehmer der Schweiz, ein Medizinalchemiker und ein Krebsforscher mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Zusammen mit seiner Schwester Natasa entdeckte Vladimir 2007 an der Universität Basel das Medikament Bimiralisib (PQR309). Bimiralisib ist der klassenbeste orale und hirnwirksame duale PI3K/mTOR-Inhibitor, der in verschiedenen Krebsindikationen eingesetzt wird. 2010 war Cmiljanovic Gewinner des Swiss Venture Kick für die Ausarbeitung der PIQUR-Geschäftsidee. Er gründete 2011 das Unternehmen PIQUR Therapeutics AG, ein Spin-off der Universität Basel, um Bimiralisib zu entwickeln. Er leitete die PIQUR AG als CEO und Vizepräsident und machte sie zu einem internationalen Biotech-Unternehmen. 2014 gewann Cmiljanovic mit der PIQUR AG den Nordwestschweizer Jungunternehmerpreis und 2015 den Swiss Economic Forum Award.

2016 gründete Cmiljanovic TargImmune Therapeutics AG, ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf Immuntherapien gegen Krebszellen konzentriert. Swiss Rockets AG, eines seiner jüngsten Unternehmen, wurde 2018 gegründet, um ein führender Biotech-Hub mit einem einzigartigen Geschäftsmodell im Bereich der Onkologie zu werden. Im Jahr 2020 gründete er die RocketVax AG, ein Unternehmen, das Experten der Universität Basel, der Universität Zürich, der ETH Zürich, des Universitätsspitals Basel und des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts in Basel mit dem Ziel zusammenbringt, die zweite Generation des SARS-CoV-2-Impfstoffs zu entwickeln. (Swiss Rockets/mc)