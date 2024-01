Swiss Rockets: Daniel Gutenberg neu im Verwaltungsrat

Basel – Die Swiss Rockets AG, Inkubator und Accelerator für Biotech-Startups in der Schweiz, hat Daniel Gutenberg zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Mit einer illustren Karriere, die durch Investitionen in 12 Einhörner gekennzeichnet ist, bringe Daniel Gutenberg einen reichen Erfahrungsschatz und einen visionären Ansatz in das Unternehmen ein, heisst es in einer Mitteilung. Darüber hinaus habe er auch strategische Investitionen in mehrere Portfoliounternehmen der Swiss Rockets AG getätigt, da er deren Potenzial erkannt habe, bahnbrechende Fortschritte in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen zu erzielen.

«Ich bin überzeugt, dass die von den Portfoliounternehmen der Swiss Rockets AG entwickelten Spitzentechnologien das Potenzial haben, bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen, die der gesamten Gesellschaft zugutekommen», erklärt Gutenberg.

Sein Weg zum Unternehmertum begann 1991, als er Gutenberg Communication Systems gründete. Der Erfolg des Unternehmens führte zur Übernahme durch die Telindus-Gruppe im Jahr 2000, wobei Daniel Gutenberg die Rolle des CEO in der übernehmenden Organisation übernahm. Während dieser Zeit war er auch Mitglied der angesehenen Young Presidents Organization (YPO), was ihm Verbindungen und Einblicke von einflussreichen Persönlichkeiten wie Jeff Bezos und Marc Andreessen verschaffte.

Renommierter Risikokapitalgeber

Im Jahr 2003 schlug Daniel ein neues Kapitel als Investor und Berater von Start-ups über die Schweizer Risikokapitalfirma Venture Incubator Partners auf. Sein unermüdliches Engagement für die Förderung von Innovationen und die Unterstützung aufstrebender Unternehmen hat ihm in der Branche Anerkennung eingebracht. Im Jahr 2011 wurde er von der Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA) als Business Angel des Jahres ausgezeichnet.

Darüber hinaus ist Daniel Gutenberg Venture Partner bei VI Partners, einer renommierten Schweizer Risikokapitalgesellschaft, wo er massgeblich an der Gestaltung der Zukunft technologieorientierter Unternehmen beteiligt war. Sein umfangreiches Engagement in öffentlichen und privaten Unternehmen und Organisationen wie YPO spiegelt sein Engagement für die Förderung von Führung und Innovation auf allen Ebenen wider.

Gutenberg ist auch Mitbegründer der Crypto Finance Conference in St. Moritz und Mitglied des Circle of Investors von BrainsToVentures. Seine Beteiligung an diesen Initiativen unterstreicht sein Engagement, die Grenzen von Technologie und Finanzen voranzutreiben. Ausserdem ist er Mitglied des Obersten Rates der Technion-Universität in Israel. (mc/pg)

