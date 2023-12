SWISSto12 sichert sich 25 Mio Franken- Finanzierung von UBS für HummingSat Satellitengeschäft

Renens – SWISSto12, einer der am schnellsten wachsenden Hersteller von Satelliten- und Hochfrequenzprodukten in Europa, gibt bekannt, dass die UBS Switzerland AG eine Betriebsmittelfazilität in Höhe von 25 Mio Franken gewährt hat. Die Fazilität wird SWISSto12 mit flexiblem Wachstumskapital ausstatten, um die starke Kundennachfrage nach dem geostationären Kleinsatelliten HummingSat zu bedienen.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2011 hat SWISSto12 über 50 Millionen Euro Risikokapital von namhaften Schweizer und europäischen Investoren wie Constantia New Business (CNB Capital), Swisscom Ventures, Swisscanto und der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhalten. Neben dem wachsenden Geschäft mit Hochfrequenzprodukten und -subsystemen hat SWISSto12 im Rahmen eines Partnerschaftsprojekts mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) über 30 Millionen Euro für die Entwicklung der HummingSat-Plattform erhalten – dem ersten SmallSat für die geostationäre Umlaufbahn.

Im Jahr 2022 kündigte SWISSto12 an, einen HummingSat-Satelliten an Intelsat zu liefern, gefolgt im Mai 2023 von einem Vertrag über die Lieferung von drei HummingSats an Inmarsat (Übernahme von Viasat 2023). Das Unternehmen hat derzeit einen Auftragsbestand von mehr als 200 Millionen Euro von Kunden aus dem Bereich Hochfrequenzprodukte und -subsysteme, der Partnerschaft mit der ESA und den jüngsten HummingSat-Verträgen.

Kundenaufträge im Wert von über 200 Millionen Euro

Pär Lange, Partner bei Swisscom Ventures, sagte: «SWISSto12 ist das erste Unternehmen in der Wachstumsphase, das einen kompletten geostationären Satelliten an globale Satellitenbetreiber verkauft hat – ein Beweis für das einzigartige Marktpotenzial der HummingSat-Plattform und den technischen und kommerziellen Scharfsinn des Teams. Mit Kundenaufträgen im Wert von über 200 Millionen Euro ist SWISSto12 eines der wenigen Unternehmen in der Wachstumsphase, das von einer multinationalen Bank wie UBS eine Wachstumsfazilität dieser Grössenordnung erhalten hat. Das Unternehmen befindet sich in einer sehr guten Position, um den geostationären Kommunikationsmarkt, auf den Milliarden von Menschen für Breitband-, Rundfunk- und Sicherheitsdienste angewiesen sind, neu zu beleben.»

Peter Gisler, CEO der SERV, äusserte sich wie folgt: «Als Schweizerische Exportrisikoversicherung SERV freuen wir uns, diese Partnerschaft zwischen SWISSto12 und UBS zu ermöglichen und SWISSto12 bei der Erschliessung neuer Wachstumschancen im globalen Satellitenmarkt zu unterstützen.»

Emile de Rijk, Gründer und CEO von SWISSto12: «Die Betriebsmittelfazilität von UBS in Höhe von 25 Millionen Franken gibt uns zusätzliche Flexibilität, um die Herstellung und Auslieferung unseres ersten HummingSats zu realisieren und die starke Kundennachfrage zu bedienen. Mit HummingSat schafft SWISSto12 eine neue Klasse von agilen, leistungsstarken Kleinsatelliten für den geostationären Orbit, die etwa drei- bis fünfmal kleiner und kostengünstiger als herkömmliche geostationäre Satelliten sind und dennoch zuverlässig wichtige Dienste liefern. Wir freuen uns darauf, mit unseren innovativen geostationären Kommunikationssatelliten auf die Kundennachfrage von globalen Satellitenbetreibern und nationalen Regierungen einzugehen, um die Nutzer weltweit besser zu verbinden und zu schützen.» (SWISSto12/mc/hfu)