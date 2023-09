Gemeinsam Lesen fördern: Orell Füssli feiert den Manga Day

Zürich – In der Schweiz wird am Samstag, 16. September 2023, der Manga Day und damit die japanische Lesekultur gefeiert. Auch Orell Füssli ist dabei und verschenkt insgesamt 13’000 Mangas.

Was im letzten Jahr in Deutschland und Österreich initiiert wurde, erfährt 2023 durch die Einbeziehung der Schweiz eine bedeutende Erweiterung im deutschsprachigen Raum. Der Tag zelebriert die faszinierende Welt der ursprünglich aus Japan stammenden Mangas, die längst eine globale Fangemeinde haben. Mangas, direkt übersetzt «freies Bild», sind als anerkannte Kunstform seit Jahrzehnten ein bedeutender Teil der japanischen Kultur. Inhaltlich richten sich die Geschichten an ein breites Publikum, denn Mangas behandeln oft universelle Themen wie Freundschaft, Liebe und Emotionen. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb sie sich weltweit grosser Beliebtheit erfreuen. Mangas zeichnen sich durch spezifische Stilmerkmale und Erzählformen aus. Typisch bei den Zeichnungen sind grosse, ausdrucksstarke Augen, vereinfachte Gesichtszüge und eine betonte, häufig bewusst übertriebene Körpersprache. Während Comics normalerweise im westlichen Stil gehalten sind und von links nach rechts gelesen werden, sind Mangas von rechts nach links angelegt. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Comics farbig sind, während Mangas in Schwarz-Weiss gehalten werden.

Auch in der Schweiz, besonders bei Kindern und Jugendlichen, erfreuen sich Mangas einer immensen Popularität. 2022 waren sie die treibende Kraft bei den um 14,4 Prozent gestiegenen Comic-Verkäufen in der Branche. In den Filialen von Orell Füssli verzeichnete man ebenfalls eine kontinuierliche Steigerung der Nachfrage.

Comics wecken die Lust an Literatur

«Die Leseförderung ist Orell Füssli ein grosses Anliegen. Unser Fokus liegt dabei vor allem auf Kindern und Jugendlichen», sagt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation der Orell Füssli Thalia AG. «Comics, Graphic Novels sowie die derzeit äusserst beliebten Mangas haben das Potenzial, bei der jüngeren Generation die Freude an Literatur zu wecken und als Vermittler von Geschichten und Wissen zu dienen. Die Verbindung von Bild und Text macht es einfacher, eine Handlung zu verstehen. Zudem werden Kinder und Jugendliche am besten zum Lesen motiviert, wenn sie das in die Hand nehmen dürfen, was sie selber interessiert. Das sind eben vielfach Comics. Deshalb freuen wir uns sehr, beim Manga Day dabei zu sein».

Ein vielfältiges Lese-Engagement

Das Lesen von Büchern, das Eintauchen in Geschichten, die Identifikation mit Charakteren und die daraus resultierende Reflexion darüber – Literatur formt auf unterschiedliche Art und Weise. Und das in jeder Altersgruppe. Orell Füssli setzt mit dem kostenlosen Kinderclub auf ganz junge Leserinnen und Leser. Kinder zwischen 4 und 12 Jahren soll darüber ein spielerischer Einstieg ins Lesen ermöglicht werden. Die Mitglieder erhalten Überraschungen, Buchempfehlungen und Einladungen zu Wettbewerben und Veranstaltungen. Unterstützt werden aber auch Erwachsene, z.B. über Spenden an den Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben am Welttag des Buches. Mit den Geldern finanziert der Verband einkommensschwachen Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, einen Kursbesuch.

Lesen ist eine der wichtigsten Kompetenzen, wenn es um das Sprachverständnis, die Kommunikation und jegliche Formen des Wissenserwerbs geht. Ein gutes Lese- und Sprachvermögen ist unabdingbar für Bildung und Beruf. Das Engagement für das Lesen ist deshalb ein Engagement für die ganze Gesellschaft. (Orell Füssli/mc/ps)