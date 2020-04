Valora lanciert Online-Store avec now

Muttenz – Valora baut die im Sommer 2018 neu lancierte Marke avec aus und setzt auch ihre Digitalstrategie im Convenience-Bereich fort. Seit heute ist das Angebot des Convenience-Formats von Valora – handgemacht, regional und frisch – auch online unter avecnow.ch bestellbar und wird den Kunden innerhalb eines Tages geliefert.

In einem ersten Test werden von den avec Stores in Giswil/OW und Küsnacht/ZH die Kunden am Standort und in den umliegenden Gemeinden beliefert. Ein Roll-out auf weitere Regionen ist derzeit in Erarbeitung. Zur Auswahl stehen mehr als 1000 Artikel wie Backwaren, Getränke, Milch-, Fleisch- und Haushaltsprodukte. Die bestellten Waren werden in den avec Stores in Giswil und Küsnacht zusammengestellt und von Montag bis Sonntag drei- beziehungsweise zweimal am Tag ausgeliefert, so dass die Bestellung innerhalb eines Tages beim Kunden eintrifft. Ab einem Bestellwert von CHF 100 ist die Lieferung kostenlos.

Ausbau der digitalen Einkaufsmöglichkeiten

Mit dem Online-Store avec now baut Valora die im Sommer 2018 neu lancierte Marke avec weiter aus und setzt auch ihre Digitalstrategie im Convenience-Bereich fort. Vor einem Jahr lancierte Valora im Zürcher Hauptbahnhof mit der avec box und dem Future Store avec X zwei kassenlose Verkaufsformate, in denen Zugang, Einkauf und Bezahlung per App erfolgen. Die avec box ist derzeit auf dem Campus Hönggerberg der ETH Zürich sowie am Bahnhof Wetzikon geöffnet. (Valora/mc/pg)

