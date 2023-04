«Welttag des Buches»: Orell Füssli unterstützt die Lese- und Schreibförderung

Zürich – Am Sonntag, 23. April ist Welttag des Buches. An diesem Tag ein Buch zu kaufen, macht gleich doppelt Freude. Denn man tut nicht nur sich selbst Gutes, sondern auch anderen. Orell Füssli spendet im Namen der Kundinnen und Kunden mit jedem Buchkauf in den am Sonntag geöffneten Filialen oder online 1 Franken an den Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben.

Dank dieser Organisation können Menschen mit einer Lese- oder Schreibschwäche vielfältige Kurse besuchen, um einen sicheren Umgang mit diesen Grundkompetenzen zu erlangen. «Rund 800’000 Erwachsene sind in der Schweiz betroffen. Alltägliche Situationen werden so zur grossen Herausforderung und haben Einschränkungen im beruflichen sowie sozialen Umfeld zur Folge. Die Leseförderung ist Orell Füssli ein grosses Anliegen. Deshalb unterstützen wir den Schweizer Dachverband mit dieser Spendenaktion. Wir schätzen es sehr, jemanden zu haben, der auf nationaler Ebene Menschen den Alltag erleichtert», sagt Christine Roth, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Orell Füssli Thalia AG.

Unterstützen und Aufmerksamkeit schaffen

Der Dachverband freut sich ebenfalls über die Zusammenarbeit: «Die Aktion von Orell Füssli hat eine grosse Wirkung in verschiedener Hinsicht. Die Spenden fliessen in einen Fonds, der einkommensschwachen Menschen einen Kurs zur Verbesserung ihrer Lese- oder Schreibschwäche finanziert. Bis jetzt haben bereits rund 160 Personen davon profitiert. Als grösster Schweizer Buchhändler hat Orell Füssli ausserdem die Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit auf diese wichtige gesellschaftliche Herausforderung zu lenken», so Christian Maag, Geschäftsführer des Schweizer Dachverbands Lesen und Schreiben.

Selbstvertrauen stärken

«Dank des Kurses habe ich meine Kompetenzen im Lesen und Schreiben auf das Niveau gebracht, das ich wollte. Gerade Berichte schreibe ich besser, was für meinen Beruf wichtig ist. Generell habe ich wieder Selbstvertrauen bei der Arbeit. Ich kenne Lösungen für mein Problem und ich kann mich besser ausdrücken» schildert ein Kursabsolvent

Wie wertvoll die vollumfängliche Finanzierung ist, erklärt eine weitere Betroffene: «Kurz nach Beginn des Kurses fiel ein substanzieller Teil meines Einkommens weg. Wenn ich keine finanzielle Unterstützung bekommen hätte, wäre die weitere Teilnahme nicht mehr möglich gewesen. Ich bin sehr froh, dass ich den Kurs bis am Ende besuchen konnte. Jetzt habe ich mehr Mut und Sicherheit beim Schreiben».

Die Spendenaktion gilt für alle Buchverkäufe vom Sonntag, 23. April 2023, sowohl in den geöffneten Filialen als auch online unter www.orellfüssli.ch

Spass am Lesen für Kinder

Zusätzlich zur Spendenaktion ist am 23. April das Kinderbuch «Volle Fahrt ins Abenteuer» vom cbj-Verlag in den Orell Füssli Filialen gratis erhältlich. Der Comicroman wurde extra für den Welttag des Buches produziert und steht ebenfalls in weiteren Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum kostenlos zur Verfügung. (Orell Füssli/mc/ps)