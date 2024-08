Ypsomed schliesst Verkauf von Pen-Nadel- und BGM-Geschäft ab

Burgdorf – Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed hat den Verkauf seines Geschäfts mit Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräten an die italienische MTD abgeschlossen. Alle im Vertrag festgelegten Bedingungen seien erfüllt, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit.

Wie bereits Ende März mitgeteilt, wird Ypsomed als Auftragsherstellerin während einer Übergangsphase weiter Pen-Nadeln produzieren und Dienstleistungen erbringen. Damit solle ein «nahtloser Transfer» ermöglicht werden, schreibt das Schweizer Unternehmen in der Mitteilung. Die Produktionsanlagen sollen bis Mitte 2025 schrittweise an die MTD-Standorte verlagert werden. Der freiwerdende Platz werde für einen neuen Werkzeugbau am Standort Solothurn verwendet.

Konzentration auf eigene Insulinpumpenlösung

Ypsomed könne sich dank der Transaktion im Bereich Diabetes Care auf die Weiterentwicklung und Vermarktung seiner Insulinpumpenlösung «mylife Loop» konzentrieren. Das an MTD übertragene Geschäft erzielte im Jahr 2022/23 einen Umsatz von 52 Millionen Franken, dies bei einem Gruppenumsatz von 440 Millionen. Angaben zu den finanziellen Details des Deals waren nicht gemacht worden.

MTD sieht seinerseits seine Position als Nummer zwei auf dem Weltmarkt für Pen-Nadeln gestärkt. Das italienische Unternehmen werde die Pen-Nadeln von Ypsomed in sein europäisches Produktions- und Vertriebsnetz integrieren und damit die Gesamtproduktionskapazität auf über 2,5 Milliarden Pen-Nadeln erhöhen, schreibt es in seiner Mitteilung. Die Integration der Ypsomed-Geschäftsbereiche bringe MTD eine «Fülle von fortschrittlichen Technologien und Marken» in das Diabetes- und Adipositas-Portfolio und ergänze das Produktangebot. (AWP/mc/pg)