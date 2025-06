Zahnimplantat von Zircon Medical verbindet sich mit Weichgewebe

Altendorf SZ – Eine Langzeitstudie der Universität Düsseldorf hat bei den Patent-Implantaten von Zircon Medical den ersten echten Verbund zwischen einem Zahnimplantat und dem umgebenden Weichgewebe histologisch nachgewiesen. Dieser Verbund soll post-operativen Komplikationen vorbeugen.

Zircon Medical hat im Rahmen der EuroPerio11 in Wien, dem weltweit grössten Fachkongress für Parodontologie und Implantologie, sein Konzept vorgestellt, das die Zahnimplantologie grundlegend verändern soll. Dabei steht ein neuartiger Verbund zwischen dem Hals des Implantats und dem umgebenden Gewebe im Mittelpunkt, der laut einer Mitteilung des Schwyzer Unternehmens „von keinem anderen Implantatsystem“ erreicht wurde.

Demnach wurde bei den Patent genannten Implantaten von Zircon Medical „erstmals eine echte Verbindung des Weichgewebes mit einer Implantatoberfläche nachgewiesen. Dieser Weichgewebsverbund wirkt als natürliche, dynamische Barriere gegen das Eindringen von Bakterien und Plaque.“ Diese Barriere soll erklären, warum Patent-Implantate Zahnimplantat-Entzündungen, der sogenannten Periimplantitis, vorbeugen, die im weiteren Verlauf den Kieferknochen erreicht.

Zwei universitäre peer-reviewte Langzeitstudien (Brunello et al. 2022 & Karapataki et al. 2023) mit Laufzeiten von bis zu zwölf Jahren hätten gezeigt: „Keine Periimplantitis – auch nicht bei Risikopatienten (Parodontitis, Raucher, systemische Erkrankungen)“, so Zircon Medical. „Mit dem Patent-System steht erstmals eine evidenzbasierte Behandlung zur Verfügung, welche nicht nur funktional und ästhetisch überzeugt – sondern biologisch die grösste Herausforderung der modernen Implantologie adressiert: die verlässliche Prävention periimplantärer Erkrankungen.“

Entwickelt wurde das Verfahren von der Zircon Vision GmbH im bayerischen Wolfratshausen. 2019 erwarb Zircon Medical mit Sitz in Altendorf alle Rechte an dem Verfahren und meldete es zum Patent an. „Heute“, so das Unternehmen, „belegen Langzeitstudien und Daten aus über 18 Jahren klinischer Anwendung: Patent ist der gesündeste Zahnersatz weltweit“. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)