Zwei grosse Online-Auktionen nach Konkurs von Schlauri + Holenstein AG

Amsterdam – Die Verwertung des Konkursinventars der traditionsreichen Ostschweizer Bauunternehmung Schlauri + Holenstein AG zählt zu den grösseren Bau-Auktionen des Jahres in der Schweiz und wird durch den etablierten Spezialisten Dome Auctions durchgeführt: Ende Juni und Anfang Juli 2026 gelangen im Rahmen zweier Online-Auktionen hochwertige Baumaschinen, Tiefbaugeräte, Krane, Fahrzeuge sowie umfangreiche Werkstatt- und Baustelleninventare aus dem ehemaligen Unternehmensvermögen unter den Hammer. Beide Auktionen starten am 4. Juni.

Konkurs wegen wirtschaftlichem Druck in der Baubranche

Das 1974 gegründete Familienunternehmen mit Standorten in Wil und Zuckenriet musste Anfang 2026 infolge des anhaltenden wirtschaftlichen Drucks in der Baubranche Konkurs anmelden. Betroffen waren rund 35 Mitarbeitende. Als Gründe wurden unter anderem steigende Kosten, hoher Margendruck sowie fehlender finanzieller Spielraum für notwendige Investitionen genannt.

Hochwertiges Material Bau- und Contractor-Equipment

Die nun stattfindende Verwertung umfasst einen aussergewöhnlich grossen Bestand an hochwertigem Bau- und Contractor-Equipment aus mehreren Standorten in der Ostschweiz. Angeboten werden unter anderem Baumaschinen, Tiefbaugeräte, Fahrzeuge, Turmkrane, Schalungs- und Gerüstsysteme, Baucontainer sowie umfangreiche Werkstatt- und Lagerbestände. Besonders hervorzuheben sind Maschinen und Fahrzeuge renommierter Hersteller wie Liebherr, Volvo, Case, New Holland, Scania und Renault. Ebenfalls Teil der Auktionen sind Condecta- und Wolf-Turmdrehkrane, verschiedene Bagger und Betonpumpen sowie zahlreiche Baugeräte und Werkzeuge für den täglichen Einsatz auf Baustellen. Aufgrund des umfangreichen Materialbestandes werden zwei parallel stattfindende Auktionen durchgeführt.

Internationale Nachfrage nach hochwertigem Bau-Equipment erwartet

Die beiden Online-Auktionen richten sich sowohl an Schweizer Bauunternehmen und regionale KMU als auch an internationale Händler und Käufer aus dem europäischen Baumaschinenmarkt. Aufgrund der grossen Menge an verwertbarem Material sowie der Vielzahl hochwertiger Einzelpositionen wird mit einer entsprechend hohen Nachfrage gerechnet. Gerade vor dem Hintergrund steigender Investitionskosten und anhaltendem Preisdruck in der Bauwirtschaft dürften die Auktionen für viele Unternehmen eine attraktive Gelegenheit darstellen, hochwertige Maschinen und Infrastruktur zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu erwerben.

Die Online-Auktionen enden am 30. Juni sowie am 1. Juli 2026, beide starten am 4. Juni. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, die Objekte am offiziellen Besichtigungstag vom 26. Juni 2026 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr vor Ort zu besichtigen.

Auktionen als Antwort auf verändertes Marktumfeld

In einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld bieten Online-Auktionen eine flexible und nachhaltige Möglichkeit, hochwertige Industrieanlagen weiterzuverwenden. Maschinen aus Insolvenzen, Restrukturierungen oder Betriebsaufgaben erhalten ein zweites Leben. Dies schont Ressourcen und stärkt die Kreislaufwirtschaft. Branchenexperten gehen davon aus, dass der Markt für industrielle Auktionen weiter wachsen wird.

Eckdaten zu den Auktionen

Online-Auktionen

Auktionsdauer: 4. Juni – 30. Juni und 1. Juli 2026

Besichtigungstag: 26. Juni 2026, 10.00–16.00 Uhr

Standort: Zuckenriet (SG)

Umfangreiches Angebot an Bau- und Tiefbaumaschinen, Kränen, Fahrzeugen, Werkstattinventar sowie Schalungs- und Gerüstsystemen

Premium-Marken wie Liebherr, Volvo, Case, New Holland, Scania und Renault

Internationale Beteiligung erwartet

Weitere Informationen sowie die komplette Inventarliste finden Sie hier: www.dome-auctions.com.

(Dome Auctions/mc/ps)

Über Dome Auctions

Dome Auctions ist ein spezialisierter Anbieter für die Verwertung von Industrie-, Bau- und Anlagevermögen über professionelle Online-Auktionen. Das Unternehmen begleitet Auftraggeber bei der strukturierten Vermarktung von Maschinen, Fahrzeugen, Betriebseinrichtungen und weiterem Inventar – insbesondere im Rahmen von Liquidationen, Standortschliessungen, Restrukturierungen und Konkursverfahren.

Durch branchenspezifische Expertise, eine internationale Käuferreichweite und digitale Auktionsprozesse ermöglicht Dome Auctions eine effiziente, transparente und marktnahe Verwertung von Vermögenswerten. Der Fokus liegt auf einer professionellen Objektaufnahme, zielgerichtetem Marketing sowie einer reibungslosen Abwicklung für Verkäufer und Käufer.