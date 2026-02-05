Boss Bern schliesst sich Brandmill Group an

Bolligen BE / Bern / Wollerau SZ – Die auf Corporate Identity und Werbetechnik fokussierte Brandmill Group aus Wollerau übernimmt die Digitaldruckerei Boss Bern, Bolligen. Diese erwartet sich von den Synergien neue Chancen und eine weiter gestärkte Marktposition. Die Verkäuferseite wurde von v.FISCHER INVESTAS beraten.

Die Schwyzer Brandmill Group, ein Portfoliounternehmen der Nachfolgepartner AG, hat die Boss Bern AG gekauft. Laut einer Mitteilung beider Unternehmen verfolgt diese Übernahme das Ziel, ihre jeweiligen Stärken „zu vereinen und gemeinsam Wachstumspotenziale zu nutzen. Kunden profitieren künftig von einem erweiterten Leistungsangebot und Services innerhalb der Gruppe.“

Wie es dort weiter heisst, stehe das Unternehmen Boss Bern seit über 50 Jahren für Qualität, Innovation und ein breites Angebot. Es sei in der Region Marktführer für Werbetechnik und Digitaldruck. Geschäftsleiter Stephan Boss sieht die Nutzung von Synergien zwischen den beiden Unternehmen als einen „weiteren wegweisenden Schritt in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte der Boss Bern“.

Das gesamte Team bleibt weiterhin im Unternehmen. Die Geschäftsführung geht auf Elvis Hofstetter über. Stephan Boss kümmert sich als Mitglied der Geschäftsleitung künftig vermehrt um bestehende und neue Kundschaft.

Auch Reto Senti, der CEO der Brandmill Group, äussert sich überzeugt, dass beide Firmen voneinander profitieren können. „Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team“, wird er zitiert. Brandmill vereint spezialisierte Unternehmen aus Werbetechnik, Druck, Corporate Fashion und Werbeartikel.

Bei der Übernahme wurde die Verkäuferseite von v.FISCHER INVESTAS unterstützt. Wie die alteingesessene Berner Firma in einer eigenen Mitteilung ausführt, habe sie den gesamten Transaktionsprozess begleitet, von der Vorbereitung und Positionierung, über die Identifikation und Ansprache potenzieller Käufer über die Koordination der Due Diligence bis zur Vertragsunterschrift. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)