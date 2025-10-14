Drop8 realisiert Multichannel-Werbekampagne für placeB

Wollerau SZ – Drop8 hat für das Self-Storage-Unternehmen placeB eine schweizweite Multichannel-Werbekampagne lanciert. Durch ein Zusammenspiel aus verschiedenen Massnahmen steigert die digitale Kommunikationsagentur die Präsenz von placeB in der Deutsch- und Westschweiz.

Die digitale Kommunikationsagentur Drop8 AG aus Wollerau hat für den Zürcher Self-Storage-Anbieter placeB eine digitale Multichannel-Kampagne realisiert, um dessen Markenpräsenz in der Deutsch- und Westschweiz nachhaltig zu steigern. Der Beitrag von Drop8 AG reichte dafür eigenen Angaben zufolge von der strategischen Planung der Kampagne, über die Kreation und Produktion der Werbeanzeigen bis hin zum fortlaufenden Kampagnenmanagement.

Der Multichannel-Ansatz der Kampagne gliedert sich in Displaywerbungen und sogenannte Native Ads, die durch breite Streuung die Bekanntheit von placeB stärken, sowie in Social-Media-Platzierungen, die Kunden gezielt ansprechen. Auch auf den Strassen ist placeB jetzt schweizweit präsent: strategisch platzierte Digital-Out-of-Home (DOOH)-Werbung in Lausanner Metro-Stationen oder in der Zürcher Einkaufsmeile Löwenstrasse, stellt die lokale Sichtbarkeit von placeB sicher. Der Werbedruck an diesen Standorten wird durch ein intelligentes Zeit-Targeting der Anzeigetafeln während Pendler-Stosszeiten optimal gesteuert. Teil des Drop8-Leistungspakets ist ausserdem die proprietäre Reporting-Lösung, mit der Kampagnendaten aus Online, DOOH und sozialen Medien in Echtzeit mitverfolgt werden können.

Tim Lempers, Marketingleiter bei placeB, freut sich über die Werbeunterstützung von Drop8: «PlaceB möchte den Menschen in der Schweiz zeigen, wie wir ihr Leben erweitern, indem wir ihnen die Lagerung ihrer Wertgegenstände mit unserer digitalen Self-Storage-Lösung erleichtern. Drop8 unterstützt uns enorm, indem sie uns über neue Technologien und digitale Innovationen aufklärt und informiert, um Neukunden optimal zu erreichen», heisst es von Tim Lempers, Marketingleiter bei placeB, in der Mitteilung.

Drop 8 ist ein digitaler Kommunikationspartner für Werbetreibende und fokussiert auf automatisierte, datenbasierte Werbeprozesse. Zu den Kunden des 2018 gegründeten Start-ups zählen unter anderem Google, Toyota, Porsche oder UNICEF. (Schwyz Next/CE/mc/ps)